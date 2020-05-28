Мишустин рассказал подробности плана по восстановлению экономики

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28.05.2020, 15:53, Новости дня

План по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, информирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг провел совещание об объемах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения, в ходе которого отметил, что работу по его подготовке планируется завершить на этой неделе, говорится в сообщении на сайте кабмина.

По его словам, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям.

«Ключевая цель – повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», – указывается в сообщении.

Премьер также указал, что план восстановления экономики должен быть реализован до конца 2021 года.

22 мая Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому предусматривается увеличение в два раза минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет, а также повышение максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декрета.

11 мая президент Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости, которая подразумевает в том числе возможность прямой субсидии на выплаты зарплат. 



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