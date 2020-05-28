Липецкую область поставили в пример по реализации нацпроекта «Чистая вода»

28.05.2020, 15:53, Новости дня

В Липецкой области за короткий срок выполнена уже треть региональных мероприятий по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология», показывая пример своевременной работы, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

«Липецкая область показывает пример своевременной работы по федеральному проекту «Чистая вода»: за короткий срок была выполнена уже треть региональных мероприятий. Благодаря новому водозабору в Тербунах повседневная жизнь почти 8 тыс. россиян станет более простой и комфортной: проект решит текущую проблему недостатка воды для повседневных нужд и выполнения сельскохозяйственных работ. Помимо этого, будет дан стимул к дальнейшему развитию региональных промышленных территорий», – передает его слова LipetskMedia.

В Тербунах ведется строительство новой системы водоснабжения по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология». Благодаря этим мероприятиям качественной водой будут обеспечены 7,6 тыс. человек. Водозабор станет уже пятым по счету объектом, построенным в регионе по федеральному проекту.

Новый водозабор обеспечит качественное и бесперебойное водоснабжение села и предприятий особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тербуны». Его производительность составит более пяти тысячи кубометров в сутки – это более чем в восемь раз больше текущих мощностей. Помимо этого, запуск объекта позволит вывести из эксплуатации один из двух действующих водозаборов, вода в котором не соответствует нормативным требованиям.

За счет средств, выделенных на реализацию проекта в размере 295,4 млн рублей, для водозабора будут пробурены 16 артезианских скважин глубиной 100 м, построены два резервуара чистой воды и станция второго подъема. Для улучшения качества воды будут установлены станции обеззараживания и обезжелезивания. Общая протяженность двух новых ниток водопровода составит 24 км. Окончание мероприятий запланировано на 2022 год, но уже сейчас есть возможность реализовать проект с опережением сроков.

Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология» ранее, в 2019 году, Липецкая область первой в стране запустила четыре объекта водоснабжения. За счет этого качественным питьевым ресурсом снабжены жители Усманского, Краснинского, Липецкого и Долгоруковского районов. В дальнейшем по федеральному проекту в регионе запланировано строительство еще восьми объектов.