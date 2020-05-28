Собак научили распознавать коронавирус

28.05.2020, 15:53, Новости дня

Собаки могут определить человека с коронавирусом по запаху, к такому выводу пришли финские ученые из университета Хельсинки.

Развитое обоняние собак, по словам ветеринара Анны Хельм-Брекман, давно используют для выявления ряда заболеваний у людей. Она добавила, что ее коллеги начали тренировать животных, чтобы они умели распознавать характерный для COVID-19 запах, передают «Вести» со ссылкой на «Интерфакс».

Собаки уже через несколько недель тренировок научились определять по запаху мочу людей, у которых поставлен диагноз коронавирусная пневмония. Хельм-Брекман отметила, что погрешность определения такая же, как при медицинских тестах на COVID-19.

По мнению ученых, собаки могут помочь выявлять людей с коронавирусом в домах престарелых, аэропортах и других пограничных пунктах.

Аналогичную программу тренировок разрабатывали и британские ученые. Отмечалось, что животные могут выявлять бессимптомных носителей COVID-19 по запаху. Собаки уже умеют определять такие заболевания как малярия, диабет, болезнь Паркинсона и рак.