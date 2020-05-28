 

За пособием по безработице обратились более 40 млн американцев

28.05.2020, 15:48, Новости дня

В США за последние десять недель (с 15 марта по 23 мая) число первичных заявок на получение пособий по безработице превысило 40 млн, следует из данных американского министерства труда.

В период с 17 по 23 мая за выплатой пособия обратились 2,1 млн граждан. По прогнозам экспертов, этот показатель ожидался на уровне от 2,1 млн до 2,4 млн заявок, передает ТАСС.

Ранее экономический советник Белого дома Кевин Хассетт заявил, что уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса достигнет дна в мае-июне и составит более 20%.



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