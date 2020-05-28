Пациентка из Японии раскрыла секрет низкой смертности от коронавируса в России

28.05.2020, 15:48, Новости дня

Гражданка Японии Асука Токуяма рассказала, как лечилась в московской специализированной больнице, куда направляют пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Она оказалась приятно удивлена тем, как в РФ справляются с COVID-2019.

Она рассказала, что в прошлом месяце из-за подозрения на коронавирус попала в московскую специализированную больницу. Там она провела в больнице с высокой температурой, приводит «ИноСМИ» текст статьи на портале JB Press.

Ее положили в детское отделение, хотя ей 36 лет, так как детей с коронавирусом почти не было. Врач – заведующий отделением – рассказал, что занимается педиатрией, но по специальности является пульмонологом, поэтому легочных больных принимали в его отделении.

«И я должна поблагодарить судьбу за это», – написала японка.

По ее словам, в больнице обязательно ношение масок, которые раздают бесплатно.

Она рассказала о лечении, а также сообщила, что тесты на коронавирус у нее брали четыре раза – дома, в первой больнице и дважды во второй, про которую она и рассказывает. Все оказались отрицательными. В случае подтверждения коронавируса ее бы перевели в другой корпус.

«Мне разрешили выписку с условием двухнедельного нахождения на полном карантине. Мне сказали, что если мне в студенческом общежитии будет трудно обеспечить себе самоизоляцию, то еще 2 недели меня могут понаблюдать уже в третьем медицинском учреждении. Поскольку на работе меня обеспечивают жильем, я отказалась. Но такой заботой была приятно удивлена», – пишет Токуяма.

Она выразила мнение, что причина низкой смертности от коронавируса в РФ состоит в том, что здесь «происходит быстрое выявление больных, и значительное их число поступает в больницы еще до развития тяжелых проявлений болезни».

«Политика российских властей в отношении пандемии, где несмотря на рост числа выявленных пациентов, происходит дальнейшее наращивание количества тестов, в корне отличается от политики японских органов здравоохранения», – считает японка.

Токуяма отмечает, что в Японии многие жалуются на то, что не могли пройти обследование на коронавирус даже при высокой температуре.

«Напротив, в России, даже несмотря на то, что я являюсь здесь иностранкой, меня сразу же госпитализировали в больницу при первых симптомах, не дожидаясь результатов теста. И мне повезло, что я сразу же получила соответствующее лечение», – сообщила она.

Говоря о слухах о том, что РФ якобы «обманывает мир с числом умерших в стране от коронавируса», японка выразила мнение, что стране это совершенно не нужно – особенно когда во многих странах Запада число смертей измеряется десятками тысяч.

«Следует учитывать, что в России, в отличие от Китая, на YouTube и в других социальных сетях можно сколько угодно смотреть оппозиционные и даже антиправительственные медийные каналы, на которых выступают и врачи, и другие медработники. Социальные сети в РФ доступны всем обычным гражданам. И если бы в статистике по умершим и выжившим больным коронавирусом обнаружились бы манипуляции, они моментально стали бы достоянием гласности», – сообщила она.

Низкий уровень смертности от коронавируса в РФ вызвал негативную реакцию на Западе, американские СМИ заявили, что данные якобы «занижены», Bloomberg даже опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.