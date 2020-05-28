Мнение: Лишние люди?
28.05.2020, 15:42, Разное
Продление пропускного режима в Москве до 14 июня и памятка самоизолированным напомнила «Правила внутреннего распорядка» ФСИН.
В колониях из бараков тоже выходят строго по распорядку…
Честно говоря, не понимаю смысла сохранения пропускного режима в Москве, когда процентов 90 предприятий уже начинают работать, когда открываются парки…
У меня возникли подозрения, что главная цель сохранение пропускного режима в Москве – это выдавливание из столицы понаехавших. Чтобы россияне, прописанные в Туле, Костроме, Рязани, Чебоксарах или Казани, даже не думали ехать в Москву. Не ждут нас Москве, похоже, что мы в столице – лишние.
Или мои подозрения напрасны?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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