 

Мнение: Лишние люди?

28.05.2020, 15:42, Разное

Продление пропускного режима в Москве до 14 июня и памятка самоизолированным напомнила «Правила внутреннего распорядка» ФСИН.

В колониях из бараков тоже выходят строго по распорядку…

Честно говоря, не понимаю смысла сохранения пропускного режима в Москве, когда процентов 90 предприятий уже начинают работать, когда открываются парки…

У меня возникли подозрения, что главная цель сохранение пропускного режима в Москве – это выдавливание из столицы понаехавших. Чтобы россияне, прописанные в Туле, Костроме, Рязани, Чебоксарах или Казани, даже не думали ехать в Москву. Не ждут нас Москве, похоже, что мы в столице – лишние.

Или мои подозрения напрасны?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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