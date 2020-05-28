Мнение: Чем опасно снижение цен

28.05.2020, 15:35, Разное

Вчера услышал, что «узаконенное повышение цен — это банальная спекуляция». Утверждение резкое, но доля правды в нём есть. Действительно, цены не обязаны повышаться: вполне возможно представить ситуацию, в которой цены будут стоять на месте или даже падать. Вот только жить при снижающихся ценах будет некомфортно в первую очередь тем, кто сейчас наивно ругает нашу умеренную инфляцию.

Цена на товар не берётся продавцами с потолка. Продавцы подсчитывают все свои издержки, добавляют немного себе за труды и пишут число на ценнике. Тем, кто полагает, будто продавцы или производители купаются в деньгах, и что их при установке цен ограничивает только фантазия, я могу подсказать лёгкий способ разбогатеть. Идёте на биржу, покупаете акции какой-нибудь розничной сети или завода, получаете «сверхдоход»…

На практике, конечно, такой способ разбогатеть не сработает — доходность акций крупных предприятий и розничных сетей на долгом периоде редко превышает 10% годовых. Рынок обычно регулирует прибыль участников, не позволяя им продавать товар по несправедливой цене.

Причины, по которым продавцы или производители не могут задирать цены так высоко, как им хотелось бы, понятны — они не одни на рынке. Причины, по которым продавцы или производители не могут опуститься в цене ниже, также понятны — работать в убыток нельзя. Тот, кто позволяет себе работать в убыток, в итоге разоряется, как это произошло, например, с Советским Союзом в декабре 1991 года.

Теперь предположим, что сбылась мечта Свидетелей Инфляции: власти не только запретили предприятиям повышать цены, но и каким-то образом справились с дефицитом, извечным спутником силового регулирования цен. Технически это вполне возможно, такое положение в экономике называется «дефляция».

Немедленным следствием фиксации цен станет борьба за снижение издержек. Каждый будет пытаться не продать дороже, а купить дешевле. Одни предприятия будут резать зарплаты, другие — сокращать персонал. Резко вырастет безработица, так как в условиях фиксированных цен платить зарплату дополнительным сотрудникам никто не сможет. Цены и вправду будут потихоньку снижаться, но параллельно с ценами будут снижаться и зарплаты, так стоимость большей части товаров складывается в конечном итоге именно из зарплат.

Представьте себе водопроводчика, который пришёл подстричься в парикмахерскую. Если водопроводчик не понимает, как работает экономика, он может повздыхать по тем временам, когда стрижка стоила вдвое дешевле. Однако если его мечта сбудется, то одновременно со снижением цен на стрижки вдвое снизятся и расценки, по которым водопроводчик сможет продать свой труд. Радости ему такое снижение цен не принесёт.

Когда форумные чудаки дружно требуют снижать цены, они фактически требуют понизить им зарплаты, ибо цены по большей части как раз и складываются из их зарплат. Нелепее этого может быть только одно — требование напечатать денег и раздать населению.

Если умеренная инфляция (в единицы процентов за год) позволяет экономике нормально развиваться, то сильная инфляция (десятки-сотни процентов за год) является эффективным налогом на бедных. Напечатать денег и раздать народу — это примерно как устроить праздник на взятые в микрофинансах деньги. Пару вечеров будет весело, пьяно и хорошо. Потом придётся долго и болезненно выплачивать разорительный кредит, причём деньги придётся нести именно тем сытым котам, которые сейчас с такими честными лицами рассказывают нам из телевизора, что экономика России якобы задыхается без энергичных впрысков свеженапечатанных рублей.