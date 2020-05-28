Мнение: Академик Онищенко назвал этот вирус добрячком (с)

28.05.2020, 15:30, Разное



Депрессия убивает

Доктор мед.наук Гундаров: «Теперь второй вопрос — почему одни заболевают, а другие остаются здоровыми? Это дело иммунитета и способностей организма противостоять агрессии. В свою очередь, иммунитет сильно зависит от психики. В состоянии страха, паники, тоски, безысходности иммунитет обнуляется. Своего рода психогенный СПИД. Большинство из нас — здоровые вирусоносители. Все зависит от иммунитета, плюс от температуры воздуха: в ноябре – январе из-за похолодания снижается иммунитет. В конце 2019 года мы имели первую вспышку. Сейчас идет вторая вспышка, начавшаяся в марте. Ее пик пройден и начинается спад».

Дали ссылку на замечательное интервью специалиста, полное трезвых оценок и интересных фактов. Вот еще оттуда,

О гриппе и коронавирусе

Очень интересное замечание сделал профессор о сложных взаимоотношениях гриппа и коронавируса и о том, какую глупость (!) сделало человечество, когда прививками попыталось вирус гриппа «победить»:

«В кишечнике каждого человека живет примерно два килограмма разных микроорганизмов, есть даже палочка столбняка. Между собой эти микробные «племена» находятся в разных отношениях, одни дружат, с другими воюют. Например, вирус гриппа и коронавирус между собой враждуют, и грипп от природы сильнее. Там, где много гриппа, мало коронавируса.

Не зная этого, медицина с 1996 года стала делать широкомасштабные прививки против гриппа. Счет шел на миллионы привитых ежегодно. На Западе — тоже. В результате нам удалось победить вирус гриппа. Если до прививок было по 4–7 миллионов обращений ежегодно, то к концу 2000-х годов количество сократилось до 10–50 тысяч. Грипп практически исчез. А смертность от ОРЗ выросла в два-три раза. На графике видно, как одна траектория упала вниз, а вторая полезла вверх.

Возникает вопрос — отчего люди умирают, если грипп исчез? Логично предположить, что на освободившуюся территорию ломанулись коронавирусы. Сначала — SARS, MERS, у которых летальность была 30–50 процентов. Сейчас их вытеснил, к счастью, SARS-CoV-2. К счастью — потому что он малопатогенный, летальность составляет 2–3 процента. Академик Онищенко назвал этот вирус добрячком. Он вытеснил опасные коронавирусы и стал осваивать человеческое пространство, освободившееся после гриппа».

И далее: «Нам теперь жить с ним долгие годы, и дай бог, чтобы мы его не уничтожили, потому что ему на смену придут другие племена, возможно, более опасные. Президент говорил, что мы победили половцев и печенегов? Мне в комментариях написали, что половцы и печенеги служили барьером между Русью и татаро-монголами. Мы их победили, и на смену пришло трехсотлетнее иго. Грипп и играл роль такого буфера. Мы его убрали, и к нам пришли полчища коронавирусов. Нет гарантий, что, победив SARS-CoV-2, мы не пригласим что-то пострашнее».

https://www.business-gazeta.ru/article/469484

А вот еще – Собянину на заметку:

«Нет смысла заниматься тотальной изоляцией»

Гундаров. «Нет нулевого пациента, и нет смысла заниматься тотальной изоляцией. Он среди нас — везде. Идет мирное сосуществование или здоровое коронавирусное носительство, которое временами обостряется до вспышек, если ослабляются иммунные способности населения, особенно осенью-весной. Тогда становятся объяснимыми «неожиданные» вспышки на отдаленных территориях, вроде без явных источников заражения. Например, американские авианосцы по полгода плавают без захода в порт, а при обследовании у 50 процентов команды — коронавирус. И они практически здоровы. С французским авианосцем «Шарль де Голь» — такая же история. В «Газпроме» на Ямале внезапно заболели сотни человек».

Об отношении к науке и врачам

«Гундаров: Следы коронавируса или антитела к нему есть у 80 процентов населения. А при выявленном коронавирусе до 80 процентов — практические здоровые. Их считают скрытыми больными, это американский подход. А наш подход относит их к здоровым бактерионосителям. По этому поводу академик Чучалин привел пример: они обследовали врачей одной из клиник, и выяснилось, что там 30 процентов зараженных COVID-19. Мы должны выработать к нему иммунную прослойку. Академик Николай Николаевич Филатов обоснованно говорит, что нужно детишек выпускать, пусть они вырабатывают иммунитет.

Чтобы не делать глупостей, нужно создать научно-экспертный совет, который бы отвечал на важные вопросы и давал рекомендации Путину, Собянину, другим принимающим решения людям. Ну как могут президент и мэр издавать указы по сугубо специфической сфере, не посоветовавшись с профессионалами? И не только с учеными, а с простыми врачами, ведь они лучше всех знают реальную ситуацию. Например, зачем одевать участковых врачей-терапевтов в противочумные костюмы, чтобы они выезжали на вызов к больным в таком виде? Представьте себе, бабушка 85 лет вызывает врача. Ждет, что придет обычный доктор в белом халате, — и вдруг видит космонавта. Она в панике, никогда такого не видела. Дальше, чтобы поставить бабушке диагноз, терапевт должен послушать ее легкие. Но со шлемом на голове это сделать невозможно. Врач должен простучать пальцами грудную клетку, чтобы выявить «тупость» [звука] от воспаления. Но в резиновых перчатках это сделать невозможно. Нужно посмотреть горло, слизистые, конъюнктиву глаз, а в перчатках это трудно. Надо измерить кровяное давление, а фонендоскоп в уши не вставишь, они под шлемом. Тогда зачем к вам пришел участковый врач? В результате непрофессионалы от власти уничтожают участковую службу как сферу здравоохранения.

Мы-то, врачи, понимаем маразм происходящего, и душа от этого болит. Когда-нибудь было такое, чтобы главные врачи, их заместители выбрасывались из окна и разбивались?! Почему это происходит? Потому что нам противно, больно, стыдно и легче расстаться с жизнью, чем губить свои учреждения, выгонять рожениц и перепрофилировать роддом под «ковидные» койки».



«По стране – чем жестче режим, тем хуже результат»

Введенные в столице Собяниным драконовские меры не имеют практического смысла? «Не только не имеют, но и преступны, поскольку ухудшают здоровье населения. Ведь из всех регионов России самая неблагоприятная ситуация — в Москве! А в целом по стране чем жестче режим, тем хуже результат. Лучше всего в тех регионах, которые являются наиболее непослушными. Сравним количество заболевших COVID-19 на тысячу жителей в процентах: Москва — 11,3 процента, Московская область — 3,6 процента, Ставропольский край — 0,5, Краснодарский край — 0,5. Ниже всего — Сахалинская, Курганская, Кемеровская области — 0,1. Как не стыдно тогда Собянину учить территории, у которых положение лучше его в десятки раз! Даже в Дагестане, который сейчас рисуют исчадием ада, ситуация (1,1 процента) в 10 раз лучше, чем в Москве.

— Зато президент Беларуси не стал вводить карантин, провел всебелорусский субботник, парад в честь Дня Победы, другие массовые мероприятия, за что получил поддержку в российских соцсетях и осуждение госСМИ, да и ряда чиновников. Почему Александр Лукашенко подвергся жесткой критике со стороны официальной России?

— Потому что доказал порочность российской (евро-американской) модели здравоохранения и превосходство советской, которая сохраняется в Беларуси. Чтобы решиться пойти наперекор всему миру, надо было знать какую-то важную успокаивающую информацию. Такую информацию он получил от нас. Звучит она так: «Ведь люди умирают не от коронавируса, а от пневмонии, куда входит и COVID-19. Значит, нужно заниматься пневмониями. И оценивать эпидситуацию и эффективность действий по величине и динамике пневмоний». В общем объеме смертей пневмонии составляют 1,5 процента. Из них на долю COVID-19 приходится 10 процентов, то есть 0,15 процента всех умерших. Может ли эта цифра представлять угрозу национальной безопасности? Смешной вопрос. Абсолютное число «ковидных» пневмоний оказалось меньше 2019 года. Значит, можно проводить парад по случаю 75-летия Великой Победы».

Ну и прекрасное – про то, что бывает, когда политики пытаются заделаться инфекционистами:



«В 2009 году я написал монографию на медицинскую тему, там есть параграф «Политические механизмы инфекционных эпидемий». Политики невольно становятся психобиотеррористами. Нагнетая панику, они вызывают падение иммунитета, в результате чего идет взлет инфекционных заболеваний, злоупотребление алкоголем. Преступность выросла по Москве на 30–40 процентов. Вот что творят политики, возомнившие, что разбираются во всем».

Приятно почитать того, кто сохраняет рассудок в период всеобщей истерии. Говорят, кстати, что подобные материалы Гугл и Фейсбук сносят со всех своих ресурсов – чтобы они не мешали нагнетать панику перед “чудовищным коронавирусом”, не мешали карантинам, остановке экономики и готовности населения вколоть в себя любые “вакцины”.