Пассажиропоток на транспорте в Москве вышел на рекордный за три месяца уровень

28.05.2020, 15:30, Новости дня

В среду, 27 мая, в Москве зафиксировали максимальное число передвигающихся на транспорте людей с конца марта – 4 млн 820 тыс., сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток на общественном и личном транспорте, отмечено впервые за девять недель, начиная с 30 марта, когда в Москве были приняты меры на фоне борьбы с распространением коронавируса, передает «Интерфакс».

В метро совершено 1,97 млн поездок, что на 10% больше, чем в среду, 20 мая, на наземном городском транспорте – 1,31 млн поездок с ростом на 12% за неделю. Число уникальных пассажиров общественного транспорта составило 1,57 млн человек.

Количество автомобилей на дорогах Москвы 27 мая выросло на 6% по сравнению с 20 мая и составило 2,5 млн. Число уникальных пассажиров в личном транспорте составило 3,25 млн человек.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявлено 8 тыс. 371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания. Газета ВЗГЛЯД писала, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.

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