 

Жена Бари Алибасова-младшего подала на развод

28.05.2020, 15:30, Разное

Жена Бари Алибасова-младшего подала на развод. Бизнесмен поднимал руку на Виолетту Гришину и изменял ей.
Телеведущая, которая уже давно не живет с сыном 72-летнего продюсера, пояснила «СтарХиту», что поначалу Бари Алибасов-младший старался мстить ей и усложнять жизнь. Бизнесмен не подписывал необходимых после рождения дочки документов, не помогал ни материально, ни морально. Сейчас отец Амелии Гришиной-Алибасовой, извинившись перед супругой, стал активнее участвовать в жизни ребенка. Однако на развод он пока не соглашается.


Отметим, что ранее Гришина обращалась в Калининградский суд, но её заявление не было рассмотрено. Супруга Алибасова-младшего подала на развод и выплату алиментов в Московский суд, поскольку считает, что оба родители должны нести материальную ответственность за ребенка. Телеведущая надеется, что брак, распавшийся фактически 1,5 года назад, скоро будет расторгнут.



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