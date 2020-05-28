Уточнены требования к обязательным тестам на COVID-19 у новорожденных

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28.05.2020, 15:30, Новости дня

Тест на COVID-19 необходимо делать только тем новорожденным, у чьих матерей подтвержден коронавирус, заявили в пресс-службе Минздрава России.

«Обязательному тестированию на коронавирус подлежат только новорожденные, родившиеся от матерей с COVID-19», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на рекомендации Минздрава сообщили, что на коронавирус предлагается тестировать всех новорожденных.

При этом врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что младенцы защищены от коронавируса, чем взрослые.



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