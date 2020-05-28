«Во многом помогает дочка»: Ирина Отиева рассказала об экономии на карантине

28.05.2020, 15:30, Разное

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева пояснила об экономии на карантине. Заслуженная артистка РФ призналась, что во многом ей помогает дочка.

61-летняя певица, диапазон которой составляет 3,5 октавы, сообщила, что ей вполне хватает обычной пенсии от государства. Отиева не понимает, почему артисты, на накопления которых вполне могут безбедно существовать их внуки и правнуки, жалуются на безденежье из-за карантина. Звезда 90-х не считает себя избалованным человеком, поскольку с детства привыкла жить по средствам. В период самоизоляции заслуженная артистка РФ сократила свои расходы и тратит деньги с умом – только на продукты питания и лекарственные препараты.

Ирина Отиева отметила, что еще до коронавируса она находилась дома. В период карантина певица соблюдает режим самоизоляции, за исключением нечастых походов в аптеку. Звезда 90-х не следит за новостями шоу-бизнеса, её вполне удовлетворяют такие занятия, как чтение хороших книг и просмотр советских кинолент.