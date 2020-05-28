 

«Во многом помогает дочка»: Ирина Отиева рассказала об экономии на карантине

28.05.2020, 15:30, Разное

Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Отиева пояснила об экономии на карантине. Заслуженная артистка РФ призналась, что во многом ей помогает дочка.
61-летняя певица, диапазон которой составляет 3,5 октавы, сообщила, что ей вполне хватает обычной пенсии от государства. Отиева не понимает, почему артисты, на накопления которых вполне могут безбедно существовать их внуки и правнуки, жалуются на безденежье из-за карантина. Звезда 90-х не считает себя избалованным человеком, поскольку с детства привыкла жить по средствам. В период самоизоляции заслуженная артистка РФ сократила свои расходы и тратит деньги с умом – только на продукты питания и лекарственные препараты.

Ирина Отиева отметила, что еще до коронавируса она находилась дома. В период карантина певица соблюдает режим самоизоляции, за исключением нечастых походов в аптеку. Звезда 90-х не следит за новостями шоу-бизнеса, её вполне удовлетворяют такие занятия, как чтение хороших книг и просмотр советских кинолент.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Досье разведсообщества Пяти Глаз о коронавирусной программе в Китае

31.03 / Юмор стал российским лекарством от коронавируса

22.04 / Любопытная теория о том, почему у инопланетян большие головы

11.04 / В Европе переход на удалённую работу спровоцировал повышенный спрос на ноутбуки и планшеты

16.05 / СК пришел с обысками к фигурантам дела о портретах Гитлера и Гиммлера

14.05 / Трое мужчин изнасиловали школьницу в подмосковном лесу

02.05 / “Залайкай меня до предела!”: Анфиса Чехова поделилась тоской по мужскому вниманию

10.04 / Мнение: Угадайте картину

01.05 / Джиджи Хадид подтвердила, что ждет ребенка, и рассказала, как проходит ее беременность

28.04 / Идеальный карантин: Мерил Стрип в банном халате поет в Zoom и пьет коктейли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска