Мнение: Стресс-тест

28.05.2020, 15:25, Разное

Новые решения, принятые в Москве по дальнейшему ужесточению карантинных мероприятий,объективно ведут столицу к бунту. От него спасает классическое русское неисполнение законов, как механизм смягчения их жесткости и идиотизма. Но это замкнутый круг: чем хуже исполняются решения властей, тем более свирепые новые постановления она принимает.

Новшества, введенные Собяниным – это новый "режим прогулок". К "режиму нерабочих дней" и "режиму самоизоляции" добавился еще и "прогулочный". Попытки зарегулировать абсолютно всё наталкиваются на классический парадокс любого управления: если ты контролируешь всё, ты не контролируешь ничего. Даже у Москвы нет такого ресурса, чтобы обеспечить тотальный контроль, а "размазывание" ресурса приводит к его утрате везде. Это аксиома, но руководство Москвы уже не остановить. Оно попало в петлю, из которой уже не выбраться.

Есть два объяснения происходящего, и оба, как говорят в Одессе, хуже. Либо речь идет о сознательных действиях, и Собянин действительно намерен вызвать бунт москвичей, чтобы перевести ситуацию в качественно иное состояние, позволяющее ему (по крайней мере теоретически) захватить власть в стране, либо более простое объяснение: тотальная некомпетентность и банальный идиотизм.

К борьбе с эпидемией все эти действия ни малейшего отношения не имеют. Нынешнее заболевание преодолевается работающим личным и коллективным иммунитетом, других действенных средств борьбы с ним нет. Все решения московских (и не только московских) властей объективно подрывают иммунитет миллионов людей, делая их более уязвимыми не только к коронавирусу. Борьба с заболеванием становится опаснее болезни, о чем, кстати, намекает статистика сверхсмерности при незначительном количестве официально умерших от коронавируса. И снова – вопрос, теперь уже к качеству статистики.

Российская власть полностью, по всем направлениям, провалила стресс-тест, которым стала эпидемия. Разваленная система здравоохранения не способна работать в нестандартных услвиях. Её устойчивость подорвана нескончаемыми оптимизациями. Бесконечные импровизации власти говорят о ее управленческой несостоятельности даже в вопросе элементарного выполнения и соблюдения стандартных процедур и протоколов, предписанных действующими нормативными документами. Раз так, власть ищет выход в ужесточении режима и отказе от действующей правовой модели, которая сама неидеальна, но по сравнению с тем, что вытворяет власть, выглядит верхом демократии.

Борьба с коронавирусом один-в-один повторяет внешнеполитические упражнения в Сирии, в Ливии, на Украине – у них нет внятной цели, а потому процесс превращается в цель. Из него практически невозможно выйти, а любая объявленная победа становится лишь этапом для начала новой эскалации. Такую войну выиграть нельзя по определению, и в конце обязательно будет катастрофа и поражение.

Карантинные мероприятия закончатся так же: количество погибших в ходе борьбы с коронавирусом заведомо превзойдет то, которое было бы, не ведись эта борьба вообще или ведись она в рамках предписанных процедур. При этом разрушение экономики страны – уже факт, но не факт, что она это сможет пережить и восстановиться. Общий вывод из проходящего стресс-теста уже понятен – полная несостоятельность нынешней модели управления, убогость правящего сословия, его некомпетентность и бытовой идиотизм. С другой стороны, у происходящего есть и несомненный плюс: выбор между ужасом без конца и ужасным концом уже сделан. Нынешнюю ситуацию долго тянуть будет невозможно – просто по ресурсным соображениям. А потому она достаточно быстро подойдет к своему вполне закономерному финалу.

Скорее всего, мы уже в этом году увидим крах нынешнего режима, после чего начнется переход к чему-то принципиально новому. Оно будет "хорошим" или "плохим" – это пока неизвестно. Но то, что оно будет "новым" – совершенно точно. Для правящей сегодня элиты это плохая новость. Она может быть правящей только в этой модели управления, в любой другой она исчезает. Поэтому для крайне немногочисленной умной ее части уже сегодня стоит вопрос – как найти место за пределами сегодняшнего режима, и как измениться, чтобы все-таки суметь туда попасть хоть в каком-то качестве.