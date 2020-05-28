Мнение: Они снова нам лгут!

28.05.2020, 15:20, Разное

Все чаще поражаюсь тому, как люди пытаются коверкать реальность и приписывать ей чужеродные смыслы (а то и замещать наглой ложью).





Обычно такая модель поведения бывает свойственна людям, далеким от понятия «здравый смысл», а также всем тем, кому лишь бы выпятить свои немногие достижения и кичиться ими всю оставшуюся жизнь.

Вообще, нормальные люди, совершающие добрые дела, тут же о них забывают — в этом ведь и смысл! Но встречаются персонажи, которым не чуждо «показушничество» — чаще всего неуместное и противное.

Например, один известный и крикливый депутат уже дважды использовал достижения дней минувших, чтобы залатать дыры в своих текущих задачах.

Илья Яшин представил всеобщему вниманию видеоролик о депутатской деятельности, в который вставил старый сюжет о том, как совет депутатов помогал инвалидам Красносельского МО.

Вообще, это вполне себе стандартный сценарий, по которому отрабатываются пробелы и тунеядство некоторых соцработников. И, кроме того, его «огромную и значимую» работу успели похвалить друзья-оппозиционеры, в том числе Навальный — что, собственно, неудивительно.

Скажите, пожалуйста, можно ли допускать такое безразличие депутата к людям, за которых он поручился?