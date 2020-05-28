Личное: Не можешь? Не вымучивай!

28.05.2020, 15:18, Разное

Не хочу сегодня никого, кроме бабы Яги если только, пинать персонально — скажу за всех наших тухлых «звёзд».

Вот смотрите, вопрос на засыпку: почему в нас — серость, убожество, ничтожность, а у них, на условном Западе, обычная девчонка из зачуханного Канзаса — жжёт?



Фото: Соцсети

У нас — издеваются над ребёнком, запирая его в чулан, чтобы он выиграл потом Олимпиаду или Евровидение, а у них никто никого не мучит, но выходит то, о чём потом говорит весь мир!

До меня дошло наконец, что не так с нашими протухшими чёрными дырами. Ответ до смешного прост.

Можешь не писать? Не пиши, пожалуйста. Можешь не петь? Не пой! Можешь не рисовать жён олигархов с Рублёвки? Так не рисуй, не мучай ни кисти, ни холст!

Ну, не идёт у мальчишки фигурное катание! Прямой как чурбан, ни грамма грации? Так не издевайся над ним!

Талантливо получается лишь только в том случае, когда ты не можешь не писать, не рисовать, не петь. Вот взять любую западную звезду — почему они крутые? Да потому, что занимаются своим делом не ради денег, а потому что не могут не заниматься!

А у нас же — трухлявая примадонна пытается сопатить прокуренным голосом. Стыд и позор. Ей бы лет 40 назад успокоиться и упокоиться, но — нет, она продолжает себя позорить.

Почему так? Да потому, что денег мало.

У них артист первым же альбомом обеспечит себе состояние — всё, он может не работать потом всю жизнь! Не может не работать? Запишет новый — и это будет талантливо, потому что это — порыв души.

А наши вынуждены за копейки всю жизнь стриптизить. То сиськами трясут, то протирают задницы в публичном доме. В скандалы лезут, сами позорятся — всё для того, чтобы лишь бы о них не забыли!

Вот дать им всем денег — они бы тут же свалили с эстрады, расчистили бы место для молодых талантов. Для тех, кто хочет. Для тех, кто может. Для тех талантливых, которые не про деньги!

К чему это я? Ах, да: чтобы заниматься чем-то творческим, нужны деньги, чтобы не думать о хлебе насущном.

Вот тогда всё получится. И петь от души, и рисовать, и не мараться в скандалах!

К сожалению, достаточную сумму (чтобы хватило на всю жизнь с запасом) заработать даже на эстраде нельзя, зато её можно выиграть!

Например, в завтрашнем джекпоте Мега Миллионс (Mega Millions) разыгрывается аж 336 миллионов долларов!

Ну, это как раз та сумма, которой владеют западные звёзды первой величины. Они не думают больше о финансов — у них уже всё хорошо, чтобы творить от души.

Вы тоже можете купить билетик на сайте, закрыть финансовые вопросы навсегда и творить. Впрочем, если творить не хочется, то не творите — не вымучивайте из себя то, чего в вас нет!

А этот бред про то, что творец должен быть голодным, оставьте подлецам, которые пытаются продать вам свою бездарность.