Власти Москвы объяснили, как ездить в магазин после 1 июня

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28.05.2020, 15:16, Новости дня

Для поездок в непродовольственные магазины жители Москвы должны будут оформить пропуск категории «по иным целям», которые можно получить два раза в неделю, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В рамках шаговой доступности для посещения непродовольственного магазина никаких документов не требуется, рассказал Немерюк в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов», – добавил он. 

По его словам, после ослабления ограничений с 1 июня в столице будут действовать санкции за нарушение масочного режима, однако новые штрафы не предусмотрены. 

«Любые прогулки можно совершать исключительно в масках. Соответственно, за это уже предусмотрена статья, которая используется и в настоящее время, но и собственно режим самоизоляции и его нарушение тоже имеют свою статью в КоАП, поэтому здесь каких-либо новых дополнительных штрафов не планируется вводить», – отметил Немерюк. 

Также он уточнил, что только сотрудники полиции могут останавливать москвичей для проверки пропусков и выписывания штрафов. Они будут проверять, насколько законно человек совершает прогулку. 

В среду вечером мэр Москвы объявил о втором этапе смягчения ограничений, который вступит в силу 1 июня – в частности, на две недели разрешат «прогулочный режим».

Также откроются автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно.

Ранее Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам прогулки по графику.



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