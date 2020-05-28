Генпрокуратуре собрались дать право блокировать онлайн-СМИ за оправдание экстремизма

28.05.2020, 15:16, Новости дня

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ разработали законопроект, по которому Генпрокуратура может получить право принимать решение о блокировке онлайн-СМИ и других ресурсов за оправдание экстремизма или терроризма.

Поправки предлагается внести в ст. 15.3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которой сейчас Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры и без суда может ограничить доступ к ресурсам, если был выявлен факт призыва к осуществлению экстремистской или террористической деятельности, передает ТАСС.

Авторы инициативы во главе с председателем комиссии Госдумы Василием Пискаревым предлагают установить, что доступ к ресурсам и информации может быть ограничен по решению генпрокурора или его заместителей, если там содержится обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности.

Также предлагается увеличить срок лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжких преступлений, преступлений на почве политической, идеологической или расовой вражды от пяти до 15 лет. Сейчас предусматривается за это лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Указанный в действующей статье перечень преступлений также дополняется преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов.

Согласно законопроекту, российские граждане и юрлица не смогут участвовать в деятельности нежелательных в РФ некоммерческих организаций за рубежом. Предлагается предусмотреть за это административную ответственность. Документом дополняется перечень запретов, которые влечет признание нежелательной на территории РФ деятельности иностранной или международной неправительственной организации.

Также подготовлены поправки в КоАП о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Одновременно предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков посредством интернета, а любая пропаганда наркопотребления, приведшая по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить колонией на срок 12-15 лет. Законопроект дополняет ч. 2 ст. 230 УК РФ.

Добавим, что в марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если с ее помощью формируется негативное отношение к такой идеологии.