Мерьем Узерли из сериала “Великолепный век” показала обновленную фигуру после карантина

28.05.2020, 15:15, Разное

Последние несколько месяцев актриса и ее

шестилетняя дочь Лара соблюдали режим самоизоляции. Некоторое время в

микроблоге Узерли не было отчетов о ежедневной рутине и выходах в свет. Теперь,

когда жизнь возвращается в нормальное русло, знаменитость вновь активно радует

подписчиков свежими кадрами.

Для прогулки с дочкой звезда сериала “Великолепный

век” выбрала необычный лавандовый комплект. Наряд Мерьем Узерли состоял из

короткого трикотажного топа на толстых бретельках и длинной юбки. Образ знаменитость

дополнила джинсовой курточкой схожего оттенка.

Отметим, что артистка решила не наносить

броский макияж. Волосы звезда сериала “Великолепный

век” собрала в хвост.

Подписчики отметили, что Узерли на

карантине времени не теряла. Мерьем, как показалось, сбросила вес.

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Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) 27 Май 2020 в 10:46 PDT

Напомним, звезда сериала “Великолепный

век” и ее наследница живут в Германии. Между тем работает Мерьем Узерли в

основном в Турции. Артистке приходится жить на две страны. В Европе проживает ее

мама, родная сестра и единоутробные братья. Надолго разлучаться с

родственниками знаменитость не любит. Добавим, что мать Мерьем Узерли – немка,

а отец – турок.