Мерьем Узерли из сериала “Великолепный век” показала обновленную фигуру после карантина
28.05.2020, 15:15, Разное
Последние несколько месяцев актриса и ее
шестилетняя дочь Лара соблюдали режим самоизоляции. Некоторое время в
микроблоге Узерли не было отчетов о ежедневной рутине и выходах в свет. Теперь,
когда жизнь возвращается в нормальное русло, знаменитость вновь активно радует
подписчиков свежими кадрами.
Для прогулки с дочкой звезда сериала “Великолепный
век” выбрала необычный лавандовый комплект. Наряд Мерьем Узерли состоял из
короткого трикотажного топа на толстых бретельках и длинной юбки. Образ знаменитость
дополнила джинсовой курточкой схожего оттенка.
Отметим, что артистка решила не наносить
броский макияж. Волосы звезда сериала “Великолепный
век” собрала в хвост.
Подписчики отметили, что Узерли на
карантине времени не теряла. Мерьем, как показалось, сбросила вес.
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Напомним, звезда сериала “Великолепный
век” и ее наследница живут в Германии. Между тем работает Мерьем Узерли в
основном в Турции. Артистке приходится жить на две страны. В Европе проживает ее
мама, родная сестра и единоутробные братья. Надолго разлучаться с
родственниками знаменитость не любит. Добавим, что мать Мерьем Узерли – немка,
а отец – турок.
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