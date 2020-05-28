Конгресс одобрил санкции против Китая в связи с обращением с этническими меньшинствами

28.05.2020, 15:10, Новости дня

Конгресс проголосовал за ужесточение реакции США на жестокие репрессии Китая против этнических меньшинств, добавив еще один фактор напряженности к и без того непростым отношениям между двумя странами.

Палата представителей одобрила двухпартийный законопроект, предусматривающий введение санкций против китайских властей, причастных к массовой слежке и задержанию уйгуров и представителей других этнических групп в Синцзяне на западе Китая – кампании, вызвавшей сдержанный международный отклик из-за влияния Пекина во всем мире.

Инициатива уже была одобрена Сенатом и теперь направлена на подпись президенту Дональду Трампу, который заявил на этой неделе, что он «очень тщательно» рассмотрит ее на фоне возмущения США по поводу действий Китая в связи со вспышкой коронавируса и напряженностью вокруг плана Китая по ограничению гражданских свобод в Гонконге.

Обе темы добавились к другим больным точкам в китайско-американских отношениях, в то время как республиканские и демократические законодатели выступали в поддержку законопроекта. Он был принят 413 голосами «за» при одном «против».

«Варварские действия Пекина, направленные против уйгурского народа, являются оскорблением коллективной совести всего мира», – заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в поддержку законопроекта.

Республиканский конгрессмен Майкл Маккол, председатель рабочей группы по Китаю, назвал происходящее в Синцзяне «культурным геноцидом» уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических групп.

Это был первый законопроект в истории, одобренный через голосование по доверенности, после того как конгрессмены-демократы, несмотря на возражения республиканцев, поддержали такую возможность в ответ на эпидемию коронавируса.

В конце прошлого года Конгресс осудил репрессии в Синцзяне, где китайские власти поместили более миллиона человек из преимущественно мусульманских этнических групп, включая уйгуров, казахов и киргизов, в обширную сеть центров содержания под стражей.

Новый законопроект призвал усилить давление через введение санкций против конкретных китайских чиновников, включая функционера Компартии, курирующего правительственную политику в Синцзяне.

Законопроект также требует от правительства США сообщать Конгрессу о нарушениях прав человека в Синьцзяне, а также о приобретении Китаем технологий, используемых для массового задержания и слежки.

Он также предусматривает анализ многочисленных сообщений о преследованиях и угрозах уйгурам и другим гражданам Китая в США.