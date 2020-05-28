В Москве прошла масштабная дезинфекция

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28.05.2020, 15:08, Новости дня

В четверг в Москве была проведена масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков сообщил, что в общей сложности дезинфицирующими препаратами были обработаны более 300 млн квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы, передает РИА «Новости».

«Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта, главная задача этих мероприятий – предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится в хорошую солнечную погоду, чтобы дезинфицирующие средства могли действовать длительное время», – добавил он.

Заммэра также сообщил, что в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тыс. специалистов комплекса городского хозяйства, использовалось более 4,5 тыс. поливомоечных машин и порядка 10 тыс. ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

В проведении дезинфекции приняли участие около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и 10 тыс. различных распылителей.

Бирюков напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных переходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.

Ранее сообщалось, что МЧС провело дезинфекцию остановок и вокзалов в России.



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