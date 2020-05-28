 

Конгресс США принял законопроект об антикитайских санкциях за притеснение уйгуров

28.05.2020, 15:06, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПалата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект, который позволит вводить антикитайские санкции за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в КНР. Санкции, в том числе, подразумевают отказ от выдачи виз чиновникам Китая и замораживание их собственности, находящейся на территории США.

За инициативу проголосовали 413 конгрессменов и только один высказался против. Законопроект был внесен сенатором-республиканцем Марко Рубио и теперь будет передан президенту США Дональду Трампу.

“Китай хочет, чтобы мир забыл об уйгурах, когда мы боремся с глобальной пандемией. Мы должны дать им отпор. Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого”, – заявил член Палаты представителей демократ Брэд Шерман.

С 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона Китая поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин (уйгуров, казахов, кыргызов и других) в “лагеря политического перевоспитания”.

 

Пекин утверждает, что эти учреждения (“лагеря политического перевоспитания”) являются не тюрмами, центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которой их подвергали. 

В октябре 2019 года Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая.

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году.

“Власти Китая подавляют общественные объединения, заставили замолчать независимую журналистику и сильно цензурируют общение в Сети. Они посягают на свободы Гонконга, а в регионе Синьцзянь внедрили кошмарную систему наблюдения за людьми, чтобы контролировать миллионы уйгуров и других тюркоязычных мусульман. В этом регионе был без причины задержан примерно 1 миллион человек и насильственно отправлен на политическое перевоспитание”, – сказано в отчете Human Rights Watch.

 



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