 

Конгресс США принял законопроект об антикитайских санкциях за притеснение уйгуров

28.05.2020, 15:06, Новости дня

Печать книг, журналов, брошюр, бланков и учебных пособийПалата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект, который позволит вводить антикитайские санкции за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в КНР. Санкции, в том числе, подразумевают отказ от выдачи виз чиновникам Китая и замораживание их собственности, находящейся на территории США.

За инициативу проголосовали 413 конгрессменов и только один высказался против. Законопроект был внесен сенатором-республиканцем Марко Рубио и теперь будет передан президенту США Дональду Трампу.

“Китай хочет, чтобы мир забыл об уйгурах, когда мы боремся с глобальной пандемией. Мы должны дать им отпор. Сегодня мы отправляем послание, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого”, – заявил член Палаты представителей демократ Брэд Шерман.

С 2017 года из Синьцзян-Уйгурского региона Китая поступают сообщения о дискриминации этнических меньшинств, в основном исповедующих ислам, и отправке представителей коренных общин (уйгуров, казахов, кыргызов и других) в “лагеря политического перевоспитания”.

 

Пекин утверждает, что эти учреждения (“лагеря политического перевоспитания”) являются не тюрмами, центрами профессионального обучения, созданными для противодействия экстремизму и терроризму. Люди, которые содержались в этих лагерях, рассказывают о жестком, почти тюремном режиме, принудительном труде и круглосуточном воздействии коммунистической пропаганды, которой их подвергали. 

В октябре 2019 года Министерство торговли США наложило санкции на 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах Китая.

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе назвала Китай главным нарушителем прав человека в 2019 году.

“Власти Китая подавляют общественные объединения, заставили замолчать независимую журналистику и сильно цензурируют общение в Сети. Они посягают на свободы Гонконга, а в регионе Синьцзянь внедрили кошмарную систему наблюдения за людьми, чтобы контролировать миллионы уйгуров и других тюркоязычных мусульман. В этом регионе был без причины задержан примерно 1 миллион человек и насильственно отправлен на политическое перевоспитание”, – сказано в отчете Human Rights Watch.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих

26.05 / В мире: Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

27.04 / В Таджикистане из-за угрозы эпидемии объявили каникулы в школах и остановили чемпионат по футболу

18.05 / В ВОЗ оценили действия российских врачей во время коронавируса

30.04 / Путин пообещал НКО помощь, аналогичную поддержке бизнеса

28.05 / В Перми отменили приговор общественнику, разместившему в интернете материал о нацистах из “Азова”

07.04 / Минздрав проверяет “феномен Николаевской области”. В регионе до сих пор нет ни одного подтвержденного случая коронавируса

10.05 / Guardian – коронавирус приблизил закат Boeing 747 — авиакомпании избавляются от лайнеров

17.04 / Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

26.04 / Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска