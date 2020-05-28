Глава Горного Бадахшана заболел коронавирусом и пожаловался, что не дождался результатов тестов из Душанбе

28.05.2020, 15:06, Новости дня

Глава Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана Ёдгор Файзов признался, что проходит лечение от COVID-19. Чиновник также пожаловался, что несколько дней назад отправил сданные им тесты в Душанбе, но до сих пор не получил результатов, пишет информационное агентство “Азия-Плюс”.

26 мая таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала о том, что 56-летний чиновник мог заразиться коронавирусом. Сам Файзов рассказал, что он вместе с супругой госпитализирован в одну из больниц Хорога и третий день получает лечение. На вопрос о наличии симптомов пневмонии он не ответил.

По словам Файзова, из больницы его собираются выписывать 1 июня. “Я чувствую себя хорошо, и врачи сказали, что выпишут меня в понедельник. Ответ на тест еще не пришел, но это уже неважно, я прохожу антивирусное лечение от COVID-19, и улучшение есть”, – сказал он.

Он также сказал, что во время лечения продолжал работать и связывался с сотрудниками администрации по телефону. “Снова заказал кислород и другие нужные медикаменты для наших врачей и народа. По телефону мы решаем и другие вопросы. Для нас все это было уроком, мы должны быть готовы в любом случае”, – отметил он.

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ГБАО – самый отдаленный и высокогорный район в Таджикистане. Расстояние от административного центра Хорога до столицы страны – 527 километров. Сейчас в связи с пандемией коронавируса введены ограничения на въезд в Хорог для всех граждан.

В Таджикистане власти долгое время отрицали, что в стране есть заразившиеся коронавирусом и умершие от него. До сих в стране не введен карантин, но отменены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, вещевые рынки, мечети, а все медучреждения страны переведены на круглосуточную работу.

По официальным данным на 17 мая, в стране заболели коронавирусной инфекцией 3424 человека, а скончались за весь период эпидемии 47 человек. Но в эти данные местные жители не верят. На кладбищах очень много свежих захоронений, накрытых целлофаном, – так, по словам таджикистанцев, хоронят умерших от коронавируса. На участках для погребения работники копают могильные ямы “про запас”.

В Горном Бадахшане, по официальным данным, COVID-19 выявлен лишь у шести человек, но при этом в больницы области ежедневно госпитализируют по 30-40 человек с пневмонией и другими заболеваниями. Поставить многим из них диагноз “коронавирусная инфекция” не удается в том числе из-за нехватки тестов и их медленной обработки.

Ёдгор Файзов руководит Горно-Бадахшанской областью с 2018 года. Местные СМИ его работу оценивают положительно и сообщают, что на этом посту Файзов отказался от охраны, затемненных стекол в автомобиле, а на работу ходит пешком.