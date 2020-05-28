Дональд и Мелания Трамп посетили запуск космического судна, которого не было

28.05.2020, 14:55, Разное

В Америке пандемия вируса COVID-19 понемногу идет на спад – соответственно, увеличивается и число выходов в свет главы государства Дональда Трампа и его супруги Мелании. Появились они на публике и вчера: пара проследовала по лужайке возле Белого дома к вертолету, который отвез их во Флориду. Там, в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал должен был состояться запуск ракеты Falcon-9: корабль под названием Crew Dragon, за создание которого отвечала компания Илона Маска SpaceX, должен был отправиться на Международную космическую станцию.

Дональд и Мелания остались верны своей привычке не носить маски и перчатки. Соблюла первая леди и еще одну свою традицию – почти всегда и везде выбирать туфли бренда Manolo Blahnik, на этот раз решив надеть белоснежную пару на высоком каблуке. Для нового визита Мелания также выбрала платье серо-голубое кружевное миди без рукавов.

Дональд и Мелания Трамп

Дочь Дональда Иванка Трамп, в отличие от своего отца, все же решила не пренебрегать правилами безопасности и надела желто-белую маску в тон к своему платью, а также обезопасила от нежелательных контактов своих детей. Ее супруг Джаред Кушнер при этом провел экскурсию по Космическому центру “без ничего” – то есть без средств защиты.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми

Впрочем, все эти меры безопасности – как и их отсутствие – оказались напрасными. Долгожданного запуска ракеты не случилось: в последний момент, за 16 минут до ожидаемого старта, пришлось отменить все мероприятие. Причина – грозовое небо и нелетная погода, из-за которой уже одетые в скафандры и готовые к старту космонавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен вынуждены были покинуть космическое судно и вернуться на землю. Запуск Crew Dragon и повторный старт миссии SpaceX Demo-2 теперь должен состояться уже 30 мая (он начнется в 22:22 по московскому времени) – и Дональд Трамп также повторно посетит эту площадку, чтобы воочию лицезреть очередной успех США на космическом поприще.

С нетерпением жду нашей новой встречи в субботу,

– написал президент в личном Twitter. Появится ли рядом с ним во время этого визита Мелания, а также Иванка и Джаред, не уточняется.

Дональд и Мелания Трамп во время экскурсии по Космическому центру Кеннеди