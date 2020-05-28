Миранда Керр показала ранее не опубликованные фото со свадьбы с Эваном Шпигелем

28.05.2020, 14:55, Разное

Три года в браке, двое общих детей – модели и бизнес-леди Миранде Керр и ее мужу, миллиардеру из списка Forbes, создателю Snapchat Эвану Шпигелю действительно есть чем гордиться. Вчера пара отметила годовщину со дня свадьбы, в честь чего Миранда поделилась в Instagram снимками с торжества, которые ранее не публиковала.

До этого фолловеры Керр довольствовались официальными фото, которые пара отдала на эксклюзиве американскому Vogue. Автором свадебной фотосессии выступил легендарный фотограф Патрик Демаршелье, а дизайнером платья невесты – креативный директор Dior Мария Грация Кьюри:

Миранда хотела сказочное платье. Я постаралась сделать его одновременно простым и волшебным.

Снимок Миранды Керр Мария Грация Кьюри и Миранда Керр (Patrick Demarchelier/Vogue) Эван Шпигель и Миранда Керр (Patrick Demarchelier/Vogue)Если честно, я даже представить себе не могла настолько красивое подвенечное платье… Вдохновением для его создания стало платье Грейс Келли,- сказала Миранда в интервью Vogue.com, намекая на подвенечное платье, в котором в 1956 году Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III. Сама же Керр связала себя узами брака с Эваном Шпигелем на заднем дворе их особняка в Брентвуде в присутствии 45 гостей. День пары начался с традиционного часа йоги и завершился глубоко за полночь в домашнем караоке.

Эван Шпигель и Миранда Керр (Patrick Demarchelier/Vogue)Напомним, об отношениях Миранды Керр и Эвана Шпигеля стало известно в июле 2015 года, после того как папарацци заметили влюбленных держащимися за руки на одной из улиц Лос-Анджелеса. В следующем месяце Миранда и Эван отправились в первое совместное путешествие. Через полгода после начала отношений Эван познакомился с сыном Миранды от брака с Орландо Блумом – Флинном. В мае 2016-го Шпигель и Керр приобрели совместный особняк за 12 миллионов долларов, чтобы начать жить вместе, а в июле объявили о помолвке. Керр и Шпигель поженились в мае 2017 года, а спустя год, 7 мая 2018-го, модель подарила супругу первенца – сына Харта. Второй ребенок пары, сын Майл, родился в октябре 2019-го.