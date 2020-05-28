Советник президента Устенко: Свободной торговли уже не существует. Многие страны вводят ограничения, и законный вопрос: почему мы этого не делаем?

28.05.2020, 14:54, Новости дня

Украина должна сильно давить на любую страну, которая вводит ограничительные меры против нас в торговле. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил советник президента Украины, экономист, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

“В программе стимулирования экономики есть акцент, который поставлен впервые в нашей экономической истории. Это необходимость не просто поддержки украинского производителя, но введения ограничительных мер для импорта, что вызвало дискуссию. Когда ты базируешься на экономической теории, международная торговля важна без всяких ограничителей. С другой стороны, мир поменялся. В чистом виде такой свободной торговли уже не существует. Премьер-министр Денис Шмыгаль исходит из того, что большое количество ограничителей ввели США, страны Европы, и возникает законный вопрос: почему мы этого не делаем? Невозможно находиться в условиях свободной торговли, когда вокруг тебя таких условий уже нет”, – отметил Устенко.

По его словам, на Кабмин будут оказывать давление иностранные компании и украинские товаропроизводители.

“Правительство оказывается в тисках. С одной стороны иностранцы, которые будут сильно давить, – они хотят сохранить для себя этот рынок. И я бы рекомендовал нам также сильно давить на любую страну, которая вводит ограничительные меры против нас. С другой стороны, есть местные товаропроизводители, которые хотят, чтобы рынок оставался открытым и они могли зарабатывать. Это точка напряжения. Понятно, это не всем нравится, критика будет жесточайшей, и правительство окажется под колоссальным ударом”, – сказал собеседник.

Среди позитивных пунктов программы стимулирования экономики он отметил поддержку малого и микробизнеса, а также отмену регулирования.

“Правительство исходит из того, что денежный ресурс крайне ограничен. Невозможно дать всем поддержку. И ориентируются на те сектора экономики, которые дают мультипликационный эффект. Это нормально, но может подвергаться жесткой критике. Мне нравится поддержка определенных секторов экономики. В данном случае малого и микробизнеса. Еще один позитив – проведение регуляторной гильотины. На мой взгляд, это изменение логики движения. Прежняя власть говорила об этом, но решила, что не имела достаточно политической воли для реализации”, – сообщил экономист.

По его мнению, уменьшение регулирования бизнес-среды также может встретить сопротивление.

“Концепция регуляторной гильотины состоит в том, чтобы собрать все недружественное бизнесу регулирование и одномоментно его отсечь. Позитивный шаг, но он встретит колоссальное сопротивление от самых разных игроков – начиная от тех, кто кормится на этом (бюрократы, коррупционеры), заканчивая теми, кто контролирует различные индустрии (потому что действующие участники рынка заинтересованы, чтобы конкуренция не развивалась). Регуляторная гильотина уменьшает стоимость входа в любой бизнес. Для многих это не интересно. И поэтому прошлая власть отказалась от гильотины. Выдержит ли напор нынешнее правительство, вопрос. Потому что в Украине недовольство принимает самые ненормальные формы. Но это очень позитивный и нужный момент. Я удивлен, что правительство пошло на это”, – рассказал Устенко.

Он считает, что сейчас правительство мотивировано действовать и эти может привести к экономическому прорыву.

“Дефицит бюджета фиксируется на уровне 7,5% ВВП и не больше. Это неплохая концепция. В наших условиях увеличивать дефицит бюджета очень опасно. Потенциально может появиться люфт для маневра, например, в том случае, если мы упадем меньше, чем прогнозируется сейчас, или будут позитивные подвижки и поступления от таможни и налоговой, или уровень воровства госбюджета уменьшится. Такой люфт можно использовать для финансирования программ. Это правительство мотивировано быстро навести порядок и создать такой финансовый люфт для маневра. Тогда возможен серьезный прорыв. Я считаю, что эта программа – попытка возобновления нашего экономического суверенитета. Легко об этом рассуждать, а делать – крайне тяжело. Тем более, что переплетено большое количество интересов разных групп. Они будут сопротивляться, давить. Могут быть вызовы вплоть до личной безопасности каждого члена Кабмина”, – резюмировал Устенко.

27 мая украинское правительство презентовало государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных пандемией коронавируса. Полный текст документа будет опубликован после доработки в течение трех дней.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что эта программа дополняет “комплексную программу реформ в государстве”, например в сфере национальной безопасности, верховенства права, экономических свобод и эффективного управления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что в программе закреплен принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Фонд прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века. МВФ ожидает сокращения мировой экономики в 2020 году на 3%. Это больше, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов. В 2021 году, по прогнозу Фонда, мировая экономика должна вырасти на 5,8%.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%.