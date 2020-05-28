Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 400 тыс., страна лидирует по числу суточных потерь

28.05.2020, 14:54, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии увеличилось до 411 821, сообщило вечером 27 мая министерство здравоохранения страны.

За последние сутки коронавирус был подтвержден у 20 599 человек.

Больше новых случаев инфицирования (20 803) было зарегистрировано только раз с начала вспышки эпидемии – 22 мая, напомнило издание GaúchaZH.

От инфекции в стране скончалось 25 598 больных, в том числе 1086 смертей было зарегистрировано за последние 24 часа (в министерстве уточнили, что не все они произошли накануне, некоторые случились раньше, но только сейчас попали в официальную статистику). 166 647 бразильцев уже вылечились от коронавирусной болезни COVID-19 (+8054 за сутки).

Телеканал CNN Brazil отметил, что 27 мая ни в одной стране не было зафиксировано больше смертей от коронавируса, чем в Бразилии. В США, по официальным данным, в этот день было зарегистрировано 16 429 новых случаев коронавируса и 770 летальных исходов.

По прогнозу Института метрик и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона (США), к августу количество летальных случаев от коронавируса в Бразилии может превысить 125 тыс. Глава института доктор Кристофер Мюррей считает, что Бразилия должна последовать примерам Китая, Италии, Испании и США и ввести строгий карантин, чтобы уменьшить негативные последствия пандемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,7 млн, из них более 2,36 млн вылечились, а 356,1 тыс. умерли.

На прошлой неделе Бразилия занимала третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, но сейчас она опередила Россию и вышла на второе. Первое занимают США, где более 1,69 млн инфицированных.

22 мая в ВОЗ заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции.