Минздрав взял на контроль вопрос безопасности гидроксихлорохина при коронавирусе

28.05.2020, 14:48, Новости дня

Минздрав постоянно контролирует вопрос эффективности и безопасности противомалярийного препарата гидроксихлорохина при лечении коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.

«Вопрос эффективности и безопасности гидроксихлорохина, а также других препаратов, используемых в РФ для терапии COVID-19, находится под постоянным контролем Минздрава РФ и его подведомственных организаций», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарств от коронавируса.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщал, что принимает гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса.

При этом власти Франции запретили французским врачам лечить коронавирус противомалярийным препаратом гидроксихлорохином. В Китае медики заявили, что препарат малоэффективен при лечении COVID-19 и может вызывать побочные реакции.