Акт приемки подлодки «Князь Владимир» подпишут в четверг

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28.05.2020, 14:48, Новости дня

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» будет передан ВМФ в четверг, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что в четверг, 28 мая, «будет подписан акт приемки «Князя Владимира», крейсер будет передан ВМФ России». При этом он не уточнил, когда состоится церемония поднятия флага, передает ТАСС.

Ранее на Северном флоте сообщали, что крейсер завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск. Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, «Князь Владимир» прошел в конце 2019 года.

Крейсер отправился на испытания в мае. СМИ сообщали, что в скором времени АПЛ будет передана в состав флота.

«Князь Владимир» – первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А. По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.



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