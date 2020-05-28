Гэтжи рассказал, как хочет нанести Нурмагомедову первое поражение в UFC

28.05.2020, 14:43, Новости дня

Американский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC Джастин Гэтжи поделился своими мыслями о том, за счет чего он планирует победить действующего чемпиона "легковесного" дивизиона Хабиба Нурмагомедова.

"В поединке против Хабиба очень важна работа ног. Фергюсон не мог сократить дистанцию в бое против меня, потому что я был слишком далеко", — признается Гэтжи в общении с комментатором UFC Джо Роганом в его личном подкасте.

"Также необходимо держаться подальше от границ октагона, ведь даже за счет атаки в стойке он может получить шанс прижать тебя к сетке и повалить на пол. Он не идет в ноги посередине октагона, что подтверждает любой его бой".

"Соблюдение дистанции, на которой Хабибу будет некомфортно, станет важным моментом для меня. Я теперь не бью соперника ногами выше колена. А голень имеет столько нервов! Я могу нанести ему четыре удара, и все — ему уже хуже".

Напомним, что Гэтжи завоевал право на проведение боя против Нурмагомедова после того, как в бое за временный титул чемпиона он нокаутировал своего соотечественника Тони Фергюсона.