 

Москвичи помогли семейству красных уток перети дорогу. Видео

28.05.2020, 14:43, Новости дня

В Москве прохожие помогли перейти дорогу семье красных уток. Огари — отец, мать и несколько малышей — законопослушно проследовали по пешеходному переходу, не обращая внимания на защищающих их девушек.

 

После форсирования проезжей части птицы невозмутимо проследовали в парк по асфальтовой пешеходной дорожке.

В Москве красные утки появились в зоопарке более полувека назад, а затем расселились по городу. По оценкам специалистов, численность столичных огарей превышает тысячу штук.



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