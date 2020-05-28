Задушил задержанного коленом: в США набирают силу митинги против произвола полиции

28.05.2020, 14:43, Новости дня

В США все сильнее разгораются протесты из-за гибели темнокожего мужчины от рук полицейских. Тысячи американцев блокируют дороги и требуют наказания виновников трагедии. К делу уже подключился Дональд Трамп: он поручил ускорить расследование.

Миннеаполис бурлит второй день подряд. Под шумок возмущения горожан, что вышли требовать правосудия для убитого полицейским чернокожего Джорджа Флойда, активизировались мародеры.

Не скрываясь (маска сейчас и так у каждого на лице), толпа обнесла супермаркет неподалеку от того места, где Дерек Шовен задушил 46-летнего афроамериканца. Вытаскивали все подряд — от чипсов до телевизоров.

Но основная группа протестующих снова осаждала полицейский участок. Когда стемнело, они подожгли находящийся напротив магазин автозапчастей. Полиция обороняла свое здание по периметру, отвечая тем, кто швырял камни, слезоточивым газом.

"Предъявите обвинения убийцам" написано на самодельных плакатах тех, кто опять пришел туда, где работали четверо патрульных, приехавших арестовать Флойда. Видеозапись с камеры, что находилась на одном из них, была опубликована.

– Мужчина, покиньте свой автомобиль, вылезайте из машины!

Полицию вызвали, потому что Флойд расплатился фальшивым чеком. Впрочем, лиц на записи нет, она отредактирована. Фигуры людей закрыты черными квадратами.

– Как только проблема решится, вы сможете уйти.

Уйти Флойду не дали. Хотя судя по видеозаписи с камеры наблюдения, что находилась на соседнем с местом трагедии ресторане, очевидно, что он не сопротивлялся. Подчинялся полицейским и выполнял их указания. Не было у мужчины и оружия, то есть реакция патрульных на его поступок была чрезмерно жестокой. Но обвинения до сих пор не выдвинуты даже против того самого Шовена, который задушил Флойда коленом.

"Честно, я считаю, что они должны были назначить ему пожизненное или смертную казнь. Забрал жизнь, отдай свою взамен", — возмущается Арианна Масакуой.

Того же требует и мэр Миннеаполиса.

"Почему тот, кто убил Джорджа Флойда, не за решеткой? Я призываю прокурора округа действовать на основании представленных ему доказательств", — сообщил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей.

Джейкоб Фрей — демократ. Обращается он к своему же однопартийцу, окружному прокурору, чье место раньше занимала сенатор от Миннесоты Эми Клобушар — ее прочат в вице-президенты к Джо Байдену. Афроамериканцы для него потенциально важный электорат, которому он недавно нанес обиду. Сказал, что те, кто голосует за Трампа, не могут быть черными. Теперь Байден пытается действовать безошибочно. Сравнивает Флойда с убитым в 2014 году в Нью-Йорке Эриком Гарнером. Его тоже задушил полицейский на глазах свидетелей.

"Увидев как погиб Флойд, я сразу вспоминаю Эрика Гарнера, которого 5 лет тоже задушили. Это уже не единичный случай, демонстрирующий системную несправедливость, которая до сих пор существует в Штатах", — указывает Джо Байден.

А некоторые сторонники Байдена даже поспешили обвинить в произошедшем Трампа. В Сети мелькает, например, вот такой фейк. Октябрь 2019 года. На митинге с участием президента США рядом с ним якобы тот самый душитель в погонах. Впрочем, коллеги патрульного Шовена это опровергли. О Джордже Флойде Трампа спросили на мысе Канаверал.

– Офицера полиции накажут?

– Мы посмотрим, завтра предоставим полный отчет, и все будет ясно.

Чуть позже Трамп написал в Twitter, что требует от ФБР и Минюста тщательно расследовать резонансное дело.

Американцев сейчас убивает сразу два вируса — COVID-19 и вирус расизма — говорят защитники прав чернокожих. От рук полиции в прошлом году в США погибли чуть больше тысячи человек. Каждый четвертый из них был афроамериканцем при том, что сами они составляют меньше 15 процентов населения Америки.