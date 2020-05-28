 

Компания Kia выпустит компактный электромобиль

28.05.2020, 14:40, Новости дня

Южнокорейская автомобильная компания Kia активно разрабатывает новый собственный электрокар, который отличается компактными габаритами.

К настоящему времени известно, что автомобиль получит низкую стоимость, благодаря чему станет возможным конкурировать с французским электрокаром Citroen Ami, цена которого стартует от 6 тысяч евро. Более того, в компании указали, что идея создания городского электрокара связана с текущей обстановкой с коронавирусом, при котором общественный транспорт временно не работает.

Благодаря новому городскому электрическому автомобилю можно совершенно безопасно передвигаться по городу, тогда как рассчитывать на серьезный запас хода в данном случае не приходится.



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