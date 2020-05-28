 

Kia анонсировала обновленную Kia Rio для России

28.05.2020, 14:40, Новости дня

Новый экземпляр KIA Rio появится на отечественном рынке к концу июля 2020 года.

Предложенная новинка сможет приятно удивить своей внешностью, характеристиками и другими параметрами, но пока разработчики не раскрывают всех деталей. Вместе с тем еще в январе на дорогах страны обнаружили тестовый экземпляр Rio X-Line. Новое поколение популярной модели отличается головной оптикой, задними фонарями, а также решеткой радиатора и бамперами.

В компании ранее указали, что новое поколение получит несколько силовых установок на 1,4 и 1,6 литра с мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Более точные данные о машине пока неизвестны, но специалисты уверены, что здесь ограничатся передним приводом.



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