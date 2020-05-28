Realme представила беспроводные наушники Realme Buds Q

28.05.2020, 14:40, Новости дня

Китайская компания Realme объявила о выходе новых беспроводных наушников под названием Realme Buds Q.

Достоинством предложенного устройства является доступный ценник в размере 18 долларов. Новинка Realme Buds Q способна проработать без подзарядки порядка 4,5 часов, однако при помощи фирменного футляра срок службы увеличивается до 20 часов. Новинка имеет компактные размере и минимальный вес 3,6 грамма. Устройство поддерживает быструю зарядку с мощностью 30 Вт.

Более того, производитель предусмотрен защиту от попадания влаги и брызг в наушники. Пока модель Realme Buds Q продается исключительно на местном рынке Китая, однако позднее гарнитуру смогут предложить в остальных странах.