В Сеть утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy M01

28.05.2020, 14:40, Новости дня

Пользователям предложены параметры нового смартфона Samsung Galaxy M01.

Новинка получит продвинутые характеристики и привлекательный вид. Вместе с тем модель получила сдвоенную камеру на 13+2 мегапикселя. За производительность смартфона Samsung Galaxy M01 отвечает мощный четырехядерный процессор Snapdragon 439 с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами постоянной памяти. Модель оснащается усиленным аккумулятором на 4000 мАч.

Также следует отметить габаритный 5,71-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9. Аппарат получил систему разблокировку по лицу и ряд других передовых опций безопасности. Остальные детали, включая ценник, объявят на официальной презентации.