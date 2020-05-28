Мнение: История о мачехе. Разбор 9-го задания теста №17

28.05.2020, 14:30, Разное

Последнее задание последнего теста разберем и последнюю историю.

В этой истории нужно обратить внимание, в чем принципиальное отличие рыбы от рыбака.

Рыба – Штурман (остальные баги как дополнение к главному, а главный баг людей – Штурман).

Рапан еще больше Штурман, но рапан даже не рефлексирует этого, поскольку не видит, где чужие границы, и когда он штурманит людей, ему кажется, что он – на своей территории или “просто высказывает мнение”. Если рапану намекнуть, что он закинул ласты не туда, он возмутится, что его “лишают права голоса” и “притесняют”. Рапан чувствует себя хозяином мира, всех остальных людей воспринимает как дополнение к себе, поэтому ощущает притеснение и лишение хозяйских прав, если другие люди отодвигают его от своих границ.

Рыба уже догадывается, что есть чужие территории, хотя и считает это несправедливым. Ей все еще кажется, что можно жить вместе, безо всяких границ, в слиянии. Она будет брать чужое, а давать другим тоже будет чужое, своего у нее пока нет или есть так мало, что она с радостью отдаст это за чужое. Однако рыба уже в курсе, что другие люди жадны и недружелюбны, в слиянии с ней быть не хотят, особенно люди с ресурсами, не хотят подпускать ее близко. Как только состоятельный красивый мужчина, так он почему-то не хочет жениться и сближаться не торопится. Эгоистичная жадина. Как только красивая и умная женщина, так она почему-то не торопится вступать в отношения, хочет чтобы за ней бегали и угождали ей. Нет бы просто распахнулась. Рыба живет в мире эгоистов, но немного уже привыкает к нему и старается приспосабливаться.

Как только рыба приспособилась к миру субъектов и стала чужой эгоизм уважать, она становится нерыбой.

А рыбак – это тот, кто не видит никакого чужого эгоизма. Он видит живых людей со своими интересами и очень хорошо понимает, что у каждого – свои желания, своя собственность, своя территория, и если бы этого не было, было бы очень плохо. Рыбак точно знает, что другой не должен быть его слугой или нянькой, что сам он не должен быть никому обузой, это жалко и некрасиво, ведет не к успеху, а к позору. И рыбак путь к успеху тоже знает – это быть полезным другим, учитывая их интересы.

Вот последняя история в тесте была о конфликте. По-рапаньи было бы думать, что все люди как единая неразрывная масса имеют один интерес на всех. У всех свои интересы и они часто входят в противоречие, иногда в острый и неразрешимый конфликт. Это история о конфликте Тараса с мачехой. Тарас хотел вернуть отца в семью, но понимал, что этого нельзя сделать ни насильно, ни уговорами, никаким иным давлением на отца. Однако смириться с тем, что повлиять никак невозможно, Тарас тоже не хотел. Он ждал и отчасти лепил подходящую ситуацию в поле, когда его воля станет тем самым катализатором или даже детонатором, которые запустят процесс разлада между мачехой и отцом.

С точки зрения рапана победа Тараса над мачехой выглядит так, что ему повезло. Все совпало. Или ему помогли высшие силы. Ангелы-хранители брака. Или его умение захотеть повлияло, как на “марафонах желаний”. В общем, для рапанов здесь – мистический простор.

С точки зрения рыбы Тарас – манипулятор, конечно. Хитрый и продуманный штурман. Все так ловко просчитал и подстроил, будто он – будущий авантюрист, Великий Комбинатор. Рыба может чувствовать одновременно восхищение ловкостью Тараса и досаду, что ее толкают манипулировать для достижения успеха. Ей проще сказать прямо, чего она хочет, или отказаться от желаемого. В любой рыбе еще жив рапан, а когда рапан умирает в ней, она становится нерыбой.

Нерыба может обратить внимание на множество моментов. Она увидит, что Тарас ничего специально не делал, а просто ждал шанса, когда он сможет сделать ход в границах. Нерыба увидит, что Тарасу помогло то, что он всегда держался в границах с мачехой и у них были хорошие отношения. Нерыба увидит, что хотя Тарас и относился к мачехе как к противнику, он уважал ее и понимал, что она – на своей территории и не должна отказываться от своих интересов ради Тараса. Именно поэтому он имел влияние – из-за уважения к ее интересам, иначе бы не имел. Однако и сам Тарас от своих интересов отказываться не собирался, он ждал момента, когда можно будет сделать ход и выиграть. Выиграть можно, только действуя в границах, и Тарас ждал, когда для него откроется дверь. Он был готов, что этот момент может не настать, но и пропускать его не собирался.

Давайте посмотрим, как открылась дверь и как Тарас сделал ход.

История 5. «Мачеха»

Когда Тарас учился в седьмом классе, его родители разошлись. Потом они сошлись обратно, но некоторое время отец его жил с другой женщиной, за двести километров от дома, а мать ненавидела его.

Кроме Тараса в его семье в то время были еще две сестры, а после примирения родителей родился еще брат.

Но на момент родительской ссоры Тарас был единственный сын, и когда отец потребовал у матери дать ему хотя бы одного ребенка, мать отдала Тараса. Ведь «мальчику нужен отец».

Тарас очень сильно скучал по маме, злился на мачеху, и почти каждый день слышал, как она и отец занимаются сексом за тонкой перегородкой.

Мачеха была моложе матери, стройней и Тарасу было очень обидно за маму.

Но отцу он ничего не говорил. Во-первых, он не хотел его огорчать, отца он тоже любил, а во-вторых, он не хотел палиться.

Он уже и тогда понимал, что если показать вражду, от тебя закроются и никакого влияния у тебя не будет. А ему очень хотелось помирить, точнее хотелось поссорить. Поссорить отца с мачехой и помирить с мамой.

Отец и мачеха часто ссорились, в основном из-за того, что он не хотел разводиться, мачеха кричала, что он к ней относится как к проститутке. Иногда Тарасу казалось, что в ответ на такие речи отец должен отвесить оплеуху, та ему в ответ, будет драка и конец любви.

Однако все ссоры заканчивались страстным сексом, а когда однажды отец ударил мачеху из-за ревности, он потом просил прощения и пообещал развестись.

В это время, как назло, позвонила мать, спросила отца, не собирается ли он возвращаться, и отец ответил ей подчеркнуто грубо. Так что мать сама подала на развод, хотя до этого не собиралась.

И Тарас понял, что действовать надо быстрей.

Имея отличную эмпатию, Тарас сразу понравился мачехе. Можно сказать, что она его полюбила, да и Тарас не видел в ней ничего плохого, кроме того, что из-за нее развалилась их семья. Но Тарас понимал, что она не виновата в том, что влюбилась в отца. Отца Тарас тоже не осуждал, он просто думал, что делать. Ему не нравилось, что он невольно стал козырем мачехи «твой сын живет с нами, я его люблю, поэтому разводись». Тарас чувствовал себя в ловушке: как перестать быть козырем, но не стать врагом?

Как-то отец был пьян и спал, а мачеха плакалась на кухне забежавшей подруге.

Подруга иногда забегала, но чаще к ней забегала мачеха. Отец не любил эти забеги и все время ворчал, что подруга – разбитная разведенка.

Тарас лежал и слушал их разговор.

– Ненавижу его, – говорила мачеха. – Но и люблю тоже.

– Ненавидишь или любишь? – спрашивала подруга.

– Ненавижу. И люблю.

– Это страсть, мать.

– Еще какая. А что делать?

– Рожать от него.

– Он не хочет.

– Пусть не хочет, а ты роди.

– Не хочу я так. Хочу свадьбу, кольца.

– Тогда уйдет. Через год любая страсть заканчивается.

Тарасу было неприятно, что он подслушивает разговор и содержание разговора его огорчало, поэтому он вышел, чтобы закрыть кухонную дверь.

– Тарас, хочешь пиццу? – спросила мачеха.

– Нет, спасибо.

– А тортик? Иди, я тебе отрезала.

Тарас сел есть торт.

– Красивенький, – сказала подруга, разглядывая Тараса. – На мать похож?

– Волосы в мать, а глаза в отца и губы, – сказала мачеха.

– Тарас, а кто красивей, мама или тетя Таня?

– Вы красивей, – сказал Тарас.

– О как, – подруга засмеялась.

– Тарас, это что еще? – возмутилась мачеха. – Измена?

– С тобой нельзя, – сказала подруга. – Ты почти родня. А я – другое дело. Со мной можно. Скоро ты будешь гарный хлопчик, Тарас…

– Я и сейчас уже гарный хлопчик, – сказал Тарас, не сводя с подруги черных глаз.

– Гарный, но маленький.

– **********

Подруга замерла, с изумлением глядя на Тараса, а мачеха сказала, чтобы он шел спать. То ли ее задело, что Тарас назвал подругу более красивой, то ли она видела, что подруга слишком пьяна.

– Не отсылай его спать, – потребовала подруга. – Дай с молодым поколением пообщаться.

Мачеха махнула рукой и пошла в ванную накручивать бигуди, а Тарас сел поближе к подруге и стал рассматривать ее лицо.

– Что же ты так смотришь, ангел мой? – очень нежно спросила подруга.

– Вы такая красивая, – сказал Тарас проникновенно.

– Вот же прелесть моя, – сказала подруга и вдруг поцеловала Тараса в губы.

В это время из ванной вышла мачеха.

– Ты ошизела что ли? – наехала она на подругу. – Совсем допилась?

– Тетя Таня, не ругайте ее! – почти закричал Тарас. – Это я виноват, я. Она не виновата, не ругайте ее.

– Иди, Тарас, спи.

– Обещайте мне, что вы не будете ее ругать!

На эти крики проснулся отец и вышел в кухню.

– Что тут происходит?

Тарас быстро убежал в комнату. Не сумев выяснить, по какому поводу шум, отец пошел за Тарасом.

Тарас лежал лицом в подушку. Отец сел рядом с ним.

– Тарас, что такое? Кто тебя обидел? Танюшка?

Тарас перевернулся на спину. Отец увидел, что его лицо мокрое от слез. На самом деле Тарас заплакал от другого. Он стал специально думать про сестер, маму, про то, как давно он их не видел, и его слезы полились. Но отцу он об этом не сказал, он рассказал ему, что тетя Таня и ее подруга вели с ним всякие разные разговоры, какой он красивый, бла-бла, а потом ее подруга стала целовать его в губы.

Отца перекосило.

– Чтоо? – возмутился он и пошел на кухню.

Подруга к тому времени уже смылась, а мачехе отец устроил разнос.

– Шлюхи, – кричал он. – И это твоя лучшая подруга? Вы обе шлюхи! Придет еще раз, с лестницы спущу.

Подругой своей мачеха очень дорожила. Ежедневно говорила с ней по телефону, и через день бегала «потрындеть».

Ссору из-за подруги отношения отца и мачехи не пережили. А может быть они и так уже близились к закату. К тому же у Тараса с мачехой отношения тоже стали очень натянутыми и отца это дополнительно бесило.

Поэтому уже через неделю Тарас и отец вернулись домой. Отец повинился, мать забрала заявление о разводе и сделала вывод, что действие приворотного зелья закончилось.

– И правда зелье приворотное, – любил говорить отец. – Как будто не я был. Как будто другой человек во мне жил. Правда, Тарас?

– Правда, – всегда отвечал Тарас. – Не похож был на себя.

Задание 9:

В диалоге Тараса и подруги замените ********** на фразу:

– Тарас, а кто красивей, мама или тетя Таня?

– Вы красивей, – сказал Тарас.

– О как, – подруга засмеялась.

– Тарас, это что еще? – возмутилась мачеха. – Измена?

– С тобой нельзя, – сказала подруга. – Ты почти родня. А я – другое дело. Со мной можно. Скоро ты будешь гарный хлопчик, Тарас…

– Я и сейчас уже гарный хлопчик, – сказал Тарас, не сводя с подруги черных глаз.

– Гарный, но маленький.

– **********

***

Готовы проанализировать, как именно открылась дверь и почему?

И фразу из задания тоже анализируйте.