Вирусолог объяснил, почему человечество будет готово ко второй вспышке COVID

28.05.2020, 14:30, Новости дня

Российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов заявил, что в будущем человечество будет готово дать отпор коронавирусу, и в этом поможет коллективная иммунизация населения.

Ершов пояснил, что люди для вирусов – «просто объекты питания», и им, «чтобы жить, нужны живые клетки, из которых мы состоим, – тогда они живут и здравствуют», передает ФАН.

«Вирусам, в принципе, все равно, кем питаться. Они специализируются и на растениях, и на животных (…) Главное – мы защищены иммунитетом, что является нашим спасением. Если не было бы иммунитета, не было бы вообще и человека», – добавил он.

Ершов обратил внимание, что вирусы – первые живые существа, которые возникли на Земле. Человек появился намного позже, уже в «вирусном» мире.

Коронавирусы за 20 лет «показали зубы», считает ученый, – человечество дважды серьезно столкнулось с их новыми опасными представителями.

«Первый появился в 2002 году и вызвал вспышку SARS – тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного «атипичной пневмонией». Она распространилась из южного Китая почти на 30 стран. Всего тогда заразилось больше 8 тыс. человек, а скончались 774. Смертность по всему миру составила около 10%. Второй вирус ровно через 10 лет, в 2012-м, вызвал эпидемию MERS – «ближневосточного респираторного синдрома», который в западной прессе прозвали «верблюжьим гриппом». Он затронул, в основном, арабские страны. Зараженных было не так много, но инфекция оказалась гораздо смертоноснее «атипичной пневмонии» – умерли 40% инфицированных», – напомнил вирусолог.

Нынешний коронавирус впервые «свалился» на население всего мира, особенно на пожилых людей, и человечество оказалось не готово к нему.

«Но дальше уже будем готовы – потому что все, так или иначе, переболеют, будет коллективная иммунизация, плюс иммунизация с помощью вакцин», – заключил Ершов.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки выявлено 8 тыс. 371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.