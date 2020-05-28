Полиция начала проверку по заявлению о якобы вымогательстве Данквертом взятки

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28.05.2020, 14:30, Новости дня

Сотрудники МВД в Москве начали проверку по факту заявления польской компании «Млековита» о якобы вымогательстве денег главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В правоохранительные органы поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию», – приводит ТАСС сообщение МВД.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится обязательная в таких случаях проверка.

Отмечается, что полицией будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о вымогательстве денег за допуск производимой ими молочной продукции на российский рынок.

Ранее СМИ сообщили, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере 500 тыс. долларов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, насколько достоверны сообщения о якобы вымогательстве денег у польского производителя молочной продукции главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, такое сложно представить.

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что ведомство предъявит иск лицам, которые обратились в Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве денег у польской «Млековиты».



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