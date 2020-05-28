 

Власти Миннеаполиса обратились за помощью к нацгвардии из-за протестов

28.05.2020, 14:30, Новости дня

Власти американского города Миннеаполис в штате Миннесота запросили помощь у национальной гвардии США на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого обращения со стороны полиции, информирует телеканал KSTP.

В районе беспорядков, по данным СМИ, продолжаются грабежи и мародерства, кроме того, митингующие подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих AutoZone. Один из жилых домов также полностью сгорел.  

«Обстановка … в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Для всеобщей безопасности, пожалуйста, покиньте этот район и позвольте пожарным и медикам добраться до места происшествий», – обратился в адрес митингующих губернатор штата Тим Уолз в своем Twitter, передает РИА «Новости».

Участники протестов бросают бутылки и камни в полицейских, бьют стекла машин, грабят магазины. Правоохранительные органы были вынуждены применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Из-за ситуации в городе одна из линий метро прекратила работу. «Из-за учинения массовых беспорядков и в качестве меры предосторожности для пассажиров и наших сотрудников, поезда синей ветки метро не будут курсировать до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении оператора общественного транспорта Metro Transit в Twitter. В районе закрытых станций метрополитена будут запущены автобусы.

Напомним, протесты в Миннеаполисе прошли демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание темнокожего Джорджа Флойда.

Полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц города. Стражей порядка отстранили от выполнения служебных обязанностей. 

Известно о гибели по меньшей мере одного человека в ходе протестов в Миннеаполисе. Акции протеста начались также в Лос-Анджелесе.



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