Мнение: Попробуйте определить, которая из двух картин Рубенса дороже

28.05.2020, 13:20, Разное

Сегодняшняя игра-угадайка посвящена представителям старого, классического искусства. И заплаченным за них миллионам. Который из этих "рубенсов" стоит 40 миллионов, а который 4? Достаточно ли вы понимаете в красоте, чтобы определить, какой именно?

В прошлый раз вы пытались отличить дорогие абстрактные картины от дешевых. И, к удивлению многих, оказалось, что это действительно легко: выдает разница в усилиях, затраченных автором, качестве отделки, уровню наполненности эмоциями, яркости. Это действительно достаточно просто, если вдуматься — потому что искусство модернизма (не "старых мастеров") — оно именно про "чувствовать" в первую очередь, а не знать. Теперь давайте взглянем на картины старых мастеров с этой же точки зрения. Они, казалось бы, привычней нам, потому что с реализмом и сюжетом. Поможет ли этот отличить дорогое от дешевых?

Дорогостоящих картин старых мастеров (рекордов) на аукционах, на самом деле, гораздо меньше, чем импрессионистов и авангардистов. Почему — подробно рассказывала тут (Почему Репин дешевле Малевича и Кандинского?). Если вкратце, то в том числе и по той причине, что действительно качественные вещи давно уже вымылись с рынка и осели в государтвенных музеях (или стабильных частных коллекциях). Если на торги попадает что-то стоящее, то цена может скакнуть до небес (как со "Спасителем мира"), но обычно старые мастера телепаются где-то в нише обычного антиквариата, и догнать импрессионистов, авангард и раскрученный контемпорари не могут никогда.

Вашей задачей будет выбрать в каждой паре от одного художника, где от него "рекорд торгов", а где более дешевая вещь.

РУБЕНС

"Лот с дочерьми", ок. 1613-15



"Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и св. Елизаветой", 1600-е



ДОРОГАЯ "Лот с дочерьми" продан в 2016 году за 44,9 млн. фунтов стерлингов (около 56 млн.).

ДЕШЕВАЯ "Мадонна…" продана в 2020 году за 7 млн. долл.

Почему первая дороже: веселые голые тетки и бухло – это более "фирменный" рубенс (а еще она на треть длины побольше)

ЭЛЬ ГРЕКО

"Святой Доминик в молении"



"Экстаз святого Франциска"



ДОРОГАЯ: "Святой Доминик в молении" продан в 2013 году за 9,1 млн фунтов (13,8 млн долл)

ДЕШЕВАЯ: "Экстаз святого Франциска" продан в 2012 году за 163 тыс фунтов (262 тыс. долл)

Почему вторая дешевле: она очевидно меньше размером, фигура влезла не вся, менее тщательно отделана, менее красивая по живописи и, вдобавок, определили, что она, несмотря на автограф, все-таки работа "мастерской Эль Греко", а не просто "Эль Греко".

ЯН ЛИВЕНС

"Игроки в карты", ок. 1625



"Старик с бородой в шапочке", ок. 1629



ДОРОГАЯ: "Старик…" продан в 2010 году за 2,5 млн фунтов (3,78 млн долл).

ДЕШЕВАЯ: "Игроки в карты" проданы в 2007 году за 1,7 млн. евро.

Почему вторая дороже: больше похоже на учителя Ливенса — Рембрандта (даже приписывалась ему); более психологическая, глубокая работа. Вторая — более ширпотреб (хотя и в два раза больше размером).

ВАН ДЕЙК

"Портрет Франсуа Ланглуа"



"Портрет принцессы Марии", 1641



ДОРОГАЯ: "Принцесса Мария" продана в 2018 за 5,86 фунтов (7,38 млн долл), ее купил Музей из. иск-в Будапешта кстати

ДЕШЕВАЯ: "Франсуа Ланглуа" продан в 2018 за 1,8 млн. долл.

Почему вторая дороже: это просто красиво. Красивые девочки дороже потасканных дяденек, и в жизни, и на Сотбис.

ТЁРНЕР

"Храм Юпитера Паннеления (восстановленный)", ок. 1823



"Вид с Авентинского холма", 1820-1830-е



ДОРОГАЯ: "Вид с Авентинского холма" продан в 2014 году за 30,3 млн фунтов (47,4 млн долл)

ДЕШЕВАЯ: "Храм Юпитера Паннеления (восстановленный)" продан в 2009 за 12,96 млн долл

Почему вторая дороже: более продвинутая живопись, более узнаваемый Тернер.

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Данное упражнение, конечно, не сделает вас экспертом-оценщиком по живописи старых мастеров (а профессионалы отрасли знают, что в этом деле еще множество всяких разных нюансов). Но чтобы "исчислить алгеброй гармонию" данный метод "измерения долларами красоты" вполне годится. На самом деле, я могла бы брать похожие картины из государственных музеев и просить выбирать из них самые талантливые (по моей экспертной оценке). Но иметь доказательство в долларах, конечно, надежнее. Но учимся мы тут, если честно, не считать деньги, а смотреть живопись правильно, видеть ее, медленно дегустировать, а не скользить взглядом за секунду.