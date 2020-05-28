Мнение: Дистанционное голосование, многократный карантин и продолжение работы на удалёнке

28.05.2020, 14:20, Разное

1. Коронавирус продолжает торопить прогресс. Внезапно выясняется, что все технологии для удалённого чего угодно давно готовы, и что только инерция мышления сдерживала нас от перехода к новому. На днях Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах и референдумах:

http://rg.ru/2020/05/23/putin-podpisal-zakon-o-distancionnom-golosovanii.html

В документе впервые вводится на федеральном уровне понятие “дистанционного электронного голосования” (без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения).

Решение об использовании такой формы при проведении выборов в органы государственной власти, местного самоуправления, референдума субъекта РФ или местного референдума будет принимать Центризбирком. Такие правила прописаны для голосования по почте.

2. Американские аналитики предрекают России даже не одну вторую волну эпидемии, а множество таких волн и сопутствующих им карантинов:

https://lenta.ru/news/2020/05/22/scenario/

Эксперты московского офиса международной консалтинговой компании «Бостон Консалтинг Групп» описали четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России и ее влиянии на экономику.

Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.

Также специалисты выделили еще три варианта развития событий. При самом благоприятном кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП потеряет 4-6 процентов. Другой сценарий предполагает, что кризис затянется, остановится промышленное производство, и начнется масштабный кризис ликвидности в экономике. Потери ВВП при этом оцениваются в 10-15 процентов.

По самому пессимистичному прогнозу, начнется многолетняя рецессия мировой экономики. Однако эксперты называют его маловероятным и не видят для него предпосылок.

Даже если карантинов будет много, остаётся надеяться, что каждая следующая волна будет слабее предыдущей.

3. В комментариях многие писали, что после окончания карантина всех вернут с удалёнки на обычную работу, и что ничего-то на самом деле коронавирус не изменит.

Тем не менее продолжать удалённую работу уже сейчас планирует пятая часть компаний. Этого достаточно, чтобы запустить самоподдерживающийся процесс — оставшимся четырём пятым придётся или догонять тех, кто активно использует удалёнку, или терпеть убытки из-за своей технологической отсталости.

https://lenta.ru/news/2020/05/22/udalenka/

Названа доля компаний в России, готовых продлить удаленную работу для сотрудников после завершения режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые приводит ТАСС.

Согласно его данным, каждая пятая компания, позволившая трудиться из дома на время пандемии коронавируса, планирует сохранить формат дистанционной работы. При этом большинство предприятий (72 процента) планирует вернуть сотрудников в офис после снятия ограничений.