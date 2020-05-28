Главный гериатр Минздрава призвала пожилых гулять

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28.05.2020, 14:16, Новости дня

Пожилым людям следует постепенно начинать выходить гулять на свежий воздух, однако делать это лучше в маске, сообщила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

«Люди не двигались, не могли выходить из дома, и, вероятно, мы будем видеть хвост от этих проблем достаточно долго – высокие риски падений, нарушение походки, снижение мышечной массы и силы, риск переломов», – приводит слова врача «Интерфакс».

По словам Ткачевой, «важно, когда будут сниматься ограничения, постепенно восстанавливать активность».

Врач также оценила необходимость ношения маски, учитывая вероятность роста заболеваемости респираторными инфекциями. «Надо взвешивать риск и пользу. Без повязки гулять лучше, но риск заразиться для пожилых – реальный, поэтому эта мера сохраняется. Избежать контакта при выходе на улицу достаточно сложно. Если есть уверенность, что вокруг нет никого и нет рисков –тогда да», – отметила врач.

Она добавила, что «лучше гулять без маски, это очевидно». «Но лучше гулять с маской, чем без маски сидеть дома», – отметила Ткачева.

«Нужно не сразу выбегать на улицу и заниматься физактивностью, пока не упадешь, а постепенно, соблюдая меры предосторожности, чтобы избежать падений и переломов, это крайне важно, удобную обувь надевать, если нужно, брать трость, даже ходунки, или чтоб кто-то брал под ручку», – подчеркнула гериатр.

Специалист посоветовала пожилым, которые находятся дома, не забывать о физической активности, безопасном общении, когнитивных тренингах – чтении, проработке новых навыков, заучивании стихов.

Напомним, в Москве с 1 июня разрешаются прогулки, в том числе и для пожилых людей, однако с учетом ряда необходимых правил.



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