 

В Китае заявили, что вспышка коронавируса не закончилась

28.05.2020, 14:16, Новости дня

Вспышка коронавируса в Китае еще не закончилась, поэтому важно сохранять бдительность, чтобы предотвратить распространение заболевания, сообщил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

«Коронавирус по-прежнему распространяется в мире. Что касается Китая, то эпидемия в стране еще не закончена. Есть новые случаи заражения. Многие ученые призывают сохранять бдительность, чтобы предотвратить повторные вспышки», – передает ТАСС его слова.

Напомним, в Китае разработали систему, прогнозирующую распространение нового коронавируса в мире, к настоящему времени на сайте представлены данные на июнь. Ранее китайские ученые выяснили, что получить коронавирус можно не только контактным и воздушно-капельным путями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

14.05 / Студентам творческих вузов разрешили завершить учебный год досрочно

30.03 / Жить по новым правилам: кто не потеряет клиентов в карантин

03.04 / Глава МЭР рассказал о стресс-тестировании для системообразующих предприятий

08.05 / В Москве задержали мошенника, похищавшего деньги у пенсионеров

21.04 / Российское историческое общество обсудило сохранение засечных линий

28.04 / В США выявили первую собаку с коронавирусом

26.05 / Под Самарой загорелись 11 домов

29.04 / Новый вид мошенничества на фоне коронавируса появился в ЯНАО

04.04 / Новый McLaren получит гибридный V6

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска