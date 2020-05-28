Мнение: Наезд на Газпром

28.05.2020, 14:10, Разное

Если даже в абсолютно выхолощенной и сервильной российской прессе появляются сообщения о катастрофических действиях одной из ключевых компаний страны, к тому же входящих в ресурсную базу крупнейшей преступной группировки страны – условного "кооператива Озеро", то это очевидно свидетельство утраты аппаратных позиций этой ОПГ, которая сумела ни много, ни мало, но продвинуть своего человека на высший государственный пост. Собственно, это может говорить о том, что у этого человека появились уже откровенные проблемы аппаратного уровня. Речь идет вот о чем:

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». Как следует из расследования «Ленты.ру», на одном из важнейших месторождений компании — Чаяндинском — выявлены многочисленные нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта.

В принципе, для любого, кто способен отключить себя от российского телевизора (на программном или даже аппаратом уровне) известно и понятно, что все гипер-проекты Газпрома последних лет: оба "Потока" и "Сила Сибири" – это банальная коррупционная схема обогащения подрядчиков (как на подбор входящих во все ту же ОПГ "Озеро"). Ни к бизнесу Газпрома, ни к интересам страны эта схема не имеет ни малейшего отношения. Расследование Александра Фэка из Сбербанк СИБ это выявило и доказало более чем убедительно.

В этом смысле сообщение Ленты.Ру никакой сенсации не содержит – проект "Сила Сибири" весь от начала и до конца нежизнеспособен. У него нет реальной ресурсной базы, у него убогая инфраструктура, требующая дополнительных колоссальных инвестиций и вливаний, у него нет главного – соответствующих объемов спроса со стороны Китая, которые бы гарантировали рентабельную работу проекта. Это было известно, никаких открытий нет.

Открытием является, скорее, публикация этого всего в одном из крупнейших федеральных информагентств. И это очевидное следствие стремительно распадающихся позиций Путина, продолжающего прятаться в неизвестном убежище и утрачивающего свою власть просто в силу характера выстроенного им режима, где личное присутствие первого лица у руля гарантирует устойчивость всей конструкции. Сейчас из нее вытащили замковый камень, и она неизбежно начинает разваливаться.

Специфика путинского режима, который фактически институционализировал уголовные понятия и порядки, в том, что важнейшие вопросы решаются и администрируются при личном участии решалы, чью позицию и занимает в уголовной иерархии российского Мафия Стейт первое лицо. Лично с ним братва готова вести дела, но не с его изображением. До таких новшеств и инноваций уголовники России еще не дошли, да и немудрено – они как никто знают, насколько уязвимы все информационные каналы, а потому ряд вопросов безотлагательного характера, которые нужно решать в личном общении, попросту "провисают". А раз так, то возникает резонный вопрос: "Тогда зачем ты нам?"

"Наезд" на Газпром на таком уровне – это удар не только по Миллеру, а в первую очередь по всей выдвинувшей его на это крайне хлебное место группировке. Даже если к Миллеру есть претензии, в рамках понятий они не могут выноситься наружу, и ранее этот принцип соблюдался крайне свирепо. Сейчас обстоятельства начинают меняться. И очень быстро.