 

ВЦИОМ выяснил, какой процент россиян носит маски в общественных местах

28.05.2020, 14:08, Новости дня

Более 80% россиян используют маски в общественных местах, говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное по заказу министерства.

«Подавляющее большинство опрошенных – 83% – надевают маски при выходе из дома. При этом, как демонстрируют результаты исследования, значение этого показателя не зависит ни от материального положения граждан, ни от типа населенного пункта, в котором они проживают», – передает ТАСС сообщение министерства.

При этом больше всего граждан используют средства индивидуальной защиты в общественных местах и на улице Южном и Северокавказском федеральных округах (89% и 90% соответственно).

11% опрошенных не надевали маски при выходе на улицу, а 5% сообщили, что вообще не выходили из дома за последний месяц.

Большинство респондентов приобретают маски в аптеках или получают их на работе. Больше половины опрошенных использовали одноразовые маски, треть носила многоразовые, 9% изготавливали маски самостоятельно.

При этом 37% респондентов вообще не использовали маски в течение предшествующей опросу недели, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Минпромторг, выпуск медицинских масок в РФ за закончившуюся 22 мая неделю вырос на 63%, до 6,5 млн шт.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25 мая по заказу Минпромторга. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, ранее в четверг академик РАН Виталий Зверев заявил о вреде длительного ношения масок и перчаток.



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