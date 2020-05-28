Эксперт рассказала об опыте выборов в Южной Корее во время пандемии

28.05.2020, 14:08, Новости дня

«О том, что парламентские выборы прошли безопасно, можно было судить через две недели после них. За это время было выявлено не более 14 случаев заболевания на всю страну», — рассказала председатель Совета организаций российских соотечественников в Южной Корее Екатерина Попова в ходе круглого стола на тему «Выход из пандемии. Возвращение выборов».

«Голосование на парламентских выборах в Южной Корее состоялось 15 апреля. По всей стране был объявлен специальный выходной день. Эпидемиологическая обстановка была не очень серьезной – на 52 млн населения за день до голосования было зафиксировано 27 новых случаев заболевания. О том, что выборы прошли безопасно, можно было судить через две недели после них. За это время было выявлено не более 14 случаев заболевания на всю страну», – рассказала председатель Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) в Южной Корее, жительница Сеула Екатерина Попова.

Эксперт приняла участие в онлайн-конференции «Выход из пандемии. Возвращение выборов», которая прошла в четверг по инициативе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и была, в том числе, посвящена зарубежному опыту проведения голосований в условиях выхода из пандемии.

Южнокорейские парламентские выборы прошли в непростых условиях, констатировали другие эксперты. При этом Республика Корея стала первой страной в мире, где избирательная кампания была организована на фоне вспышки коронавируса.

Всего в Южной Корее примерно 43 млн 820 тысяч избирателей, рассказала Попова. Досрочно проголосовать можно было за несколько дней до основной даты выборов – 10 и 11 апреля. «Этим воспользовались почти 12 млн человек», – отметила эксперт.

«Довольно много людей, 57 200 человек, было на самоизоляции. Людям с симптомами коронавируса было запрещено выходить из дома и голосовать. При этом у нас не было ни голосования на дому, ни электронного голосования, сделать свой выбор можно было лишь на участке. Поэтому люди с выявленными симптомами не смогли принять участие в выборах, – рассказала Попова. – Остальные, кто был на изоляции без симптомов, должны были зарегистрироваться через специальную систему, получить разрешение на выход, иметь при себе включенный телефон с GPS и, посетив только избирательный участок, сразу же вернуться домой».

Руководитель КСОРС в Южной Корее добавила, что на самих участках были предприняты необходимые меры безопасности. Так, например, разметка обозначала дистанцию более одного метра.

«Если образовывалась очередь перед участком, люди также должны были соблюдать дистанцию. Но большого скопления людей не наблюдалось. При входе на участок голосующим замеряли температуру, проводили дезинфекцию рук, после чего они надевали перчатки и защитную маску, которую можно было снять только на секунду для идентификации личности. На выходе перчатки выбрасывали. Наблюдатели также соблюдали все меры безопасности», – отметила жительница Сеула.

«Явка на выборах была высокой. Победу одержала Демократическая партия, и поэтому теперь у нас в парламенте смена обстановки», – подытожила Попова.