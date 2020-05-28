Посол РФ вызван в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке на Бундестаг

28.05.2020, 14:05, Новости дня

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев вызван в министерство иностранных дел Германии в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг, информирует пресс-служба немецкого МИДа.

«Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное министерство иностранных дел для сегодняшней беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что правительство Германии намерено использовать режим киберсанкций Евросоюза в отношении лиц, причастных к хакерской атаке на Бундестаг, в том числе в отношении гражданина РФ Дмитрия Бадина.

«Со ссылкой на ордер на арест российского гражданина Дмитрия Бадина, выданный Генеральным прокурором 5 мая 2020 года, российский посол был проинформирован о том, что федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг Германии, в том числе господина Бадина», – сообщили в МИД.

В МИД заявили о наличии достоверных доказательств, согласно которым Бадин якобы являлся сотрудником ГРУ, передает РИА «Новости».

В начале мая немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель.

Перед этим газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям – ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того.

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