 

Вирусолог предрек всплеск заболеваемости из-за ношения масок и перчаток

28.05.2020, 13:55, Разное

Маска нужна в общественном транспорте и магазинах, а на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, отметил эксперт. По его словам, через два часа ношения на ней оседают находящиеся в воздухе бактерии, и из средства защиты она превращается в рассадник инфекции.

Усомнился вирусолог и в целесообразности ношения перчаток. На них тоже собираются бактерии и аллергены, а человек может коснуться лица, пояснил специалист. Перчатки портят кожу и могут стать причиной возникновения дерматита, предупредил академик.

Кожа защищает от коронавируса и прочих инфекций гораздо лучше перчаток, уверен ученый. “Сейчас станет жарко – и что станет с руками, вы представляете?” – передает слова Зверева “Интерфакс”.

Академик РАН призвал не злоупотреблять дезинфицирующими средствами. По его словам, антисептики уничтожают микрофлору кожи.

Целесообразность обработки улиц различными препаратами Зверев тоже поставил под сомнение. Бактерии становятся устойчивее к антибиотикам и дезинфектантам и после этого представляют еще большую опасность для человека, уточнил специалист.

Ранее бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов указал на сомнительную пользу разработки вакцины от коронавируса. Эксперт напомнил, что дети мало подвержены инфекции, а у людей старшего поколения антитела почти не вырабатываются.

За сутки коронавирус в России выявлен у 8 371 человека. Число заболевших превысило 370 тысяч. Выздоровели 150 993 человека, скончались 4 142 пациента с COVID-19.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 30 Мар 2020 в 5:31 PDT



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