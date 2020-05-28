 

Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

28.05.2020, 13:55, Разное

Эксперты составили антирейтинг округов Московской области по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19. Его возглавил Подольск, где зафиксировано 2080 заболевших.

Второе место занял Красногорск с 1890 инфицированных, а на третьей строчке оказался Королев – там заболел 1791 житель. Более тысячи случаев заражения также выявили в Балашихе, Мытищах, Химках, Пушкино, Коломне и Сергиевом Посаде.



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